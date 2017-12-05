Счастье жить

Дорогие читатели!

Вы держите в руках первый номер газеты 2018 года. Честно говоря, для газетчика время имеет немножко другое измерение: мы делаем сегодняшний номер вчера, мыслим завтрашними материалами и, тем не менее, по новостям всегда отстаём от шумного ТВ и бесконечного интернета. Хотя время ускользает от всех нас: чем старше мы становимся, тем быстрее события сжимаются в спираль из дней и ночей, чтобы в новогоднюю ночь распрямиться в фантастическом салюте, пузырьках шампанского, ледяном воздухе, который ты поспешила вдохнуть, выбежав из тёплого подъезда.

Если считать время новыми годами, то осознаёшь болезненную вещь: 30 лет – это всего лишь 30 встреч Нового года, первые 3-4 из которых ты помнишь смутно, а 60 лет – соответветственно какие-то 60 встреч за новогодним столом с шампанским, мандаринами и президентом. Задумайтесь, всего 60 мгновений! Как это мало! Голова по-прежнему ясная, по-прежнему щемит сердце и поёт душа, когда слышишь песни Хворостовского или смотришь «Летят журавли». По-прежнему ты чувствуешь, как закипает в тебе опасная безоглядная радость, когда невзначай близкий человек смахнёт снежинки с твоих плеч. И с той же лёгкостью, с какой летит снег, твоя взрослость, все твои 30 или 60-встреч-нового-года пропадут в стремительно поднимающемся чувстве ожидания и весёлой любви. И снова сил – вагон, глаза светятся, дела спорятся.

От всей души я желаю вам, дорогие читатели, не забывать это весёлое чувство и помнить о том, что вы по-прежнему по отношению к себе и своим близким можете быть доверчивы и правдивы.

Да, нам не угнаться за быстрыми новостями, но мир не умещается в экран монитора или телевизора, впрочем, как он не умещается и в газетную полосу, но у нас больше времени для того, чтобы вдумчиво и честно рассказать вам истории из жизни наших горожан, потому что, как вы уже знаете, в газете время течёт по-другому.

Большое спасибо тем читателям, кто остался нам предан и выписал газету на 2018 год, и позвольте поприветствовать новых подписчиков и заверить вас, что наша редакция – озорная и весёлая, перешагнувшая своё столетие легко, почти незаметно, как перепрыгивает ступеньки старшеклассник, несясь навстречу своему будущему, – так вот, наша редакция приложит все усилия, чтобы по-хорошему удивить своих читателей. С Новым годом!

Гузель СИТДИКОВА