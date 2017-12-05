Сохраним семейные традиции

2018 год объявлен в республике Годом семьи

Соответствующий указ издал Глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Документ подписан в целях реализации «майских» указов Президента России Владимира

Путина, а также создания дополнительных условий для развития и укрепления семьи, стимулирования рождаемости.

— В Башкортостане семьям с детьми, которых насчитывается свыше полумиллиона, уделяется особое внимание, — сообщил Глава региона. — Ежегодно на их поддержку из республиканского бюджета направляется около 10 миллиардов рублей, применяются меры социальной помощи. Молодые семьи при рождении первенца получают единовременную выплату 300 тысяч рублей. Таким образом, вместе с материнским капиталом за второго ребенка и предоставлением земельного участка за третьего ребенка в республике сложилась целостная система поддержки семей с детьми… Проведение Года семьи в республике в полной мере соответствует задачам Десятилетия детства, объявленного Президентом России, его недавним решениям в части усиления мер государственной поддержки семей с детьми.

В настоящее время Правительство республики составляет план мероприятий, посвященных Году семьи, в администрациях районов и городов создаются оргкомитеты.

С нового года поддержка семьи усилится

Учитывая непростую демографическую ситуацию в стране, Президент Владимир Путин инициировал новые меры социальной поддержки семей с детьми. Это ежемесячные выплаты при рождении

первенца до достижения им полутора лет, субсидирование ипотечной ставки тем, у кого родится второй или третий ребенок, продление программы маткапитала и новые возможности его использования.

По словам министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленары Ивановой, все нововведения стартуют 1 января 2018 года. Указанные выплаты укрепляют финансовое положение в семьях при рождении ребенка и направлены на поддержку рождаемости. Как показывают многочисленные социологические опросы, среди всех мер социальной политики именно поддержку детей «живыми» деньгами население воспринимает лучше всего.

Кому положена адресная ежемесячная выплата?

В региональном Минтруде поясняют: выплаты на первенца — хорошая помощь родителям, которые только начинают карьеру или еще учатся. Право на эти деньги получают семьи, имеющие среднедушевой доход в размере ниже 1,5-кратного размера величины прожиточного минимума трудоспособного населения в республике. За основу берется прожиточный минимум за второй квартал 2017 года, то есть 9498 рублей. Умножаем на 1,5 и получаем 14247 рублей. Если в семье три человека — родители и ребенок, то при уровне общего дохода ниже 42741 рубля уже можно обращаться за пособием. Следует учитывать, что в расчет берутся начисленные суммы, а не выплаченные (т.е. до удержания налога). Поскольку семейный доход варьируется, то при его снижении возникает право на выплату. Она назначается на год, затем через полгода пересматривается.

Что касается материнского капитала, действие программы предложено продлить до 31 декабря 2021 года. А также ввести дополнительные возможности его использования. Например, в виде ежемесячных выплат при рождении второго ребенка для семей, имеющих среднедушевой доход ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в РБ за второй квартал 2017 года, до достижения ребенком полутора лет. Размер выплаты аналогичен размеру выплаты на первого ребенка. Кроме того, теперь можно будет использовать материнский капитал на уход и на присмотр за ребенком уже с двухмесячного возраста. Это нововведение позволит маме после рождения ребенка продолжить работу или образование.

Что касается выплат за третьего ребенка, Рустэм Хамитов подписал указ, согласно которому для многодетных семей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума

для детей, устанавливается ежемесячная денежная выплата в размере 8 993 рубля на каждого ребенка, рожденного в 2018 году третьим или последующим, в возрасте до трех лет включительно. Информация о ее предоставлении будет размещаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Поскольку организационный процесс потребует некоторого времени, выплаты на детей, родившихся первыми, третьими и последующими с 1 января 2018 года, начнут предоставляться не сразу же после наступления года. Документы можно готовить не спеша (сделают перерасчет) и подать их не позднее шести месяцев с рождения ребенка в филиалы Республиканского центра социальной поддержки населения, либо через МФЦ и портал Госуслуг. Маткапитал оформляется через Пенсионный фонд.

Существующая господдержка семьи

По данным Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ, в республике предоставляется более 70 видов мер социальной поддержки, в том числе семьям с детьми. 95 процентов

средств, выделяемых на поддержку семей из регионального бюджета, направляется адресно — нуждающимся малоимущим семьям, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 6 января 2018 года)

Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».