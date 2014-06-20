Трудный путь к государственности

Через съезды и аресты

Образование Башкирской Республики происходило в условиях деятельности Временных правительств (практически безвластия), советской власти и гражданской войны.

евральская революция 1917 года свергла многовековой царский режим в России. Народ почувствовал себя свободным, способным взять свою судьбу в собственные руки. Создавшиеся условия особенно важны были для угнетённых, бесправных, не имеющих своей государственности народов, представителей которых имперская власть называла «инородцами». В этой обстановке мусульманские политики активизировались и начали решительные действия по объединению многомиллионного мусульманского населения России для решения национальных и политических задач. Инициативу взяла на себя мусульманская фракция в Государственной Думе. В планах было создание общероссийской мусульманской партии и созыв съезда мусульман. Инициаторы обратились с воззванием «Ко всем мусульманам России», призвав к объединению. Башкиры не могли стоять в стороне от этого движения. Наряду с другими авторитетными лидерами мусульман воззвание подписали А.Валидов и У.Терегулов, представлявшие Уфу. Подготовку к съезду среди башкир возглавили С.Мрясов, Х.Юмагулов, М.Муртазин и другие лидеры. Результатом большой организаторской работы стал состоявшийся в мае 1917 года в Москве съезд мусульман с участием более 800 делегатов. На съезде важнейшим был вопрос о государственном устройстве России. По словам одного из делегатов, «участники съезда ясно понимали, что с разрешением этого вопроса тесно связано и разрешение самого актуального в стране национального вопроса». После долгих дискуссий было решено, что формой государственного устройства в многонациональной стране должна быть народная федеративная республика. При этом съезд отверг возможность формирования единого государства мусульман; прозвучало предложение о том, что «в российском доме каждый народ должен иметь свою квартиру». Его поддержал А.Валидов, заявив, что единство мусульманских народов России призрачно, и почвы для единой национально-культурной автономии не существует. Одним из результатов работы съезда стало образование Волго-Уральской республики, не имевшей никаких перспектив. Понимая это, А.Валидов выразил сомнение в необходимости её создания и заявил: «Вы как хотите, но мы (башкиры), пусть маленькую, но создадим свою автономию…». Надо признать, что этой линии, через заблуждения и ошибки, успехи и поражения, башкиры остались верны до самого марта 1919 года!

В декабре 1917 года третий съезд башкир окончательно утвердил провозглашение автономии Башкортостана.

В этот период Оренбург был во власти Советов. Но в самом конце года город оказался в руках казачьего атамана Дутова, ярого врага Октябрьской революции. Это не изменило решимости башкирских лидеров строить свою автономию, занимая нейтральную позицию между советской властью и её противниками. Они заявляли: «Мы не большевики и не меньшевики, мы лишь башкиры. На какой стороне мы должны быть? Ни на какой. Мы на своей собственной стороне…».

Председатель Башкирского Шуро Ш.Манатов направил телеграмму в Петроград В.И.Ленину с известием о провозглашении автономного Башкурдистана. В.И.Ленин доброжелательно отнёсся к автономии и башкирскому национальному движению: «Мы считаем, что национальные движения народов Востока вполне естественны и очень важны. К социальной революции народы Востока придут только через национальные революции». В январе 1918 г. Ш.Манатов через татарских революционеров М.Вахитова и Г.Ибрагимова установил связь с И.В.Сталиным и встретился с В.И.Лениным, который предложил заняться созданием мусульманского учреждения для разработки декретов, касающихся мусульманского населения России. Вскоре он подписал декрет о создании Комиссариата по делам мусульман во главе с Муллануром Вахитовым. Этот комиссариат с ведома И.В.Сталина предложил проект создания Татаро-Башкирской советской республики, который не был поддержан многими представителями национальных территорий, в том числе башкирами, и декрет Наркомнаца о её создании был отменён. Работа по созданию автономного Башкурдистана продолжалась.

27 января 1918 года Башкирское правительство отправило в Москву телеграмму, выразив согласие признать власть Советов при определённых условиях. Казалось бы, идёт нормальный рабочий процесс, но случилось неожиданное. 3 февраля 1918 г. в Оренбурге члены Башкирского правительства во главе с А.Валидовым были арестованы. Источники не дают конкретного ответа на вопрос о том, кому это было надо. Это могло быть связано с «Комитетом спасения родины и революции», созданного оренбургскими кадетами, эсерами и меньшевиками, к которому Башкирское правительство отказалось примкнуть, либо с не контролируемым сверху отрядом красноармейцев… Это событие окончательно противопоставило лидеров башкир большевикам, вызвало резкий протест башкирской общественности.

Уже 17 февраля 1918 года молодёжная демократическая организация «Тулкын» («Волна») провела собрание представителей башкир, в том числе делегатов Курултая, и образовала Временный революционный совет с идеей советской автономии Башкурдистана. При этом совет стремился обеспечить преемственность деятельности башкирского правительства и решениями Курултаев башкир. Возглавили эту работу Багаутдин Нуриманов и Бахтигарей Шафиев.

Багаутдин Нуриманов родился в деревне Новокулево, ныне Нуримановского района республики, в 1893-м году. Один из руководителей революционного движения, член РСДРП (б) с 1917 года, занимал руководящие должности в Уфимском совете рабочих и солдатских депутатов, оренбургском губернском мусульманском комиссариате. Расстрелян белогвардейцами осенью 1918 года. Его именем назван район в Башкортостане и улицы, в том числе в Уфе.

Его соратник Бахтигарей Шафиев родился в деревне Имангулово Оренбургской губернии в 1897-м году, учился в медресе «Хусаиния» в Оренбурге, был ответственответственным редактором газеты «Башкортостан». Б.Шафиев возглавлял делегацию Революционного совета, направленную в Москву, чтобы представить Правительству России Положение об автономии Советского Башкортостана, которое осталось без рассмотрения. Работал в Наркомнаце РСФСР в Москве. Расстрелян в августе 1918 г. сторонниками А.Валидова. Его именем названы улицы в Уфе, Оренбурге и нашем городе.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 27 января 2018 года)

М.ХАКИМОВ