Ашкадар и Стерля были не только реками…

С незапамятных времён на территории Руси появлялись города. Одни возникали как крепости на рубежах государства для обороны страны, другие – в виде мирных поселений хлебопашцев и скотоводов. Третьи – на месте пристани по берегам малых и больших рек. Так в своё время был основан и Стерлитамак.

Не задумай купец Савва Тетюшев отличиться перед Екатериной II и учредить соляную пристань на реке Ашкадар, вряд ли бы на Южном Урале появился наш город. В разные исторические эпохи городское управление расширяло свои границы за счёт близлежащих хуторов и деревень. У кого-то земли выкупались, другие, как крестьяне села Михайловка – Добрая Надежда, сами продавали их городскому обществу. Но то происходило уже в 70-е годы 19 века.

По архивным данным, на территории современного Стерлитамака в 60-70-е годы 18 века существовали две татарские деревни. Если можно было бы отправить туда письмо, оно бы ушло по адресу: Уфимский уезд, Ногайская дорога, Телтим-Юрматынская волость, переселенцам из Казанской губернии, селянам деревень Стерля и Ашкадар.

НОЧЛЕГ ДЛЯ ПАЛЛАСА

Ещё до начала возведения соляной пристани на Уфимско-Оренбургском почтовом тракте (раньше его именовали новой Ногайской дорогой) стали жить татарские переселенцы – ясачные татары и десять семей служивых мещеряков. Деревня располагалась на левом берегу Стерли в современном Михайловском микрорайоне, вот её и назвали в честь реки.

В 1766 году директор строительства соляной пристани и его помощники обрели временное жильё в этой татарской деревушке. Её жители вели торговлю с приезжими, занимались извозом, служили проводниками в окрестностях строящейся пристани. Выдающийся российский естествоиспытатель Пётр Симон Паллас, возвращаясь из экспедиции по Оренбургской губернии, осенью 1769 года застал в татарской деревне свой обоз. Изрядно утомлённый, он покинул тарантас, в котором неделями трясся по просёлочным дорогам, и выспался в доме гостеприимной татарской семьи.

ОБМАН И ДОБРАЯ НАДЕЖДА

Деревня Стерля простояла на берегу одноимённой реки не больше 10 лет. В июле 1774 года, когда Емельян Пугачёв со своими полковниками брал штурмом городки и крепости под Самарой и Казанью, башкирский старшина Каранай Муратов решил отличиться – взять приступом недавно построенную Стерлитамакскую пристань. В ходе штурма он сжёг близлежащие деревеньки, среди которых была Стерля.

В 70-е годы 18 века на её месте возникло другое поселение, куда пришли более 30 мордовских семей. Они получили землю на временное пользование от юрматынских башкир. Однако в 1786 году поручик Осип Шевкунов обманным путём завладел их землёй и заставил покинуть насиженное место. Новый хутор Шевкунов назвал по-старому – Стерлёй. В 1793 году 150 десятин земли у него выкупила жена стерлитамакского городничего И.Еселёва. В самом начале 19 века у Еселёвой эти земли приобрёл военнослужащий А.М.Стрелков и привёз туда своих крепостных. Деревня стала называться Доброй Надеждой.

ХЛЕБ СЕЯЛИ И ХМЕЛЬ ЩИПАЛИ

За несколько лет до появления соляной пристани на реке Ашкадар на пути следования почтовых карет из Оренбурга в Уфу раскинулась одноимённая татарская деревня. В Ашкадаре проживали до 500 мужчин и женщин, детей тогда не учитывали. Жители 70 дворов, приехавшие с территории современного Татарстана, были ясачными крестьянами и платили налог в казну государства. Без разрешения башкир-вотчинников они не имели права пользоваться выбранным участком. Потому татарские «ходоки» побывали у старшин, пешком обмерили границу будущих земель и нашли общий язык с хозяевами: определив цену, ударили по рукам.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 25 января 2018 года)

Ю.СИДОРЕНКО