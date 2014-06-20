«Высоцкий жив, он рядом с нами!»

О нём помнят, его песни поют

Масштаб личности хорошо просматривается через отрезок времени. Сколько их было, вчерашних идолов, по которым сходили с ума миллионы поклонников! А затем, когда оглушительная слава растворялась в вечности, забывались и кумиры. Сиюминутной популярностью не купишь место ни в истории, ни в сознании людей.

Владимир Семёнович Высоцкий умер в 1980 году, когда идеалы и акценты общественного вкуса кардинально отличались от сегодняшних предпочтений. Но талант Высоцкого оказался гораздо шире политических и социальных рамок, его песни слушают те, кто родился в новой России, о жизни в СССР мало что знающие. В конце концов, чьи ещё дни рождения отмечаются у нас так широко – «звёздными» концертами на официальных телеканалах и более скромными музыкальными вечерами по всей стране?

Накануне 80-летия великого барда вспоминали в музыкальном арт-клубе. В зале под эмблемой заведения на входящую публику взирал профиль Владимира Семёновича, а на большом экране крутили фотохронику: детские снимки, роли в театре и кино, дружеские встречи.

Приветствуя участников и гостей, ведущий мероприятия, председатель Стерлитамакского рок-клуба Вячеслав Гнусин заметил, что Высоцкий нравится многим. Но каждый ценит в его творчестве что-то своё – настолько оно многогранно.

– Потребительское общество диктует свои законы, и теперь вокруг фигуры Высоцкого уже нет былого ажиотажа, – добавил ведущий. – Тем удивительнее пиетет, который к нему испытывают люди разного возраста и разных социальных кругов. Это потрясающая личность!

Выступления участников подтвердили слова аксакала городского рок-движения. В клубе читали стихи Владимира Семёновича, исполняли под гитарный аккомпанемент его песни: от лиричных баллад и шуточных историй до бытовых зарисовок и философских притчей. Энергия поэзии Высоцкого ошеломляет – пружина смыслов и подтекстов распрямляется при качественном исполнении, и тогда, кажется, рукой подать до понимания важнейших истин.

Павел Осипов в образе уличного модника 60-х годов пронзительно спел «Он вчера не вернулся из боя». Без капли подражания Павел нашёл верную интонацию исполнения песен Высоцкого. Совсем по-другому – нарочито грубо и хрипловато – пел Константин Лоза. «Элегантный молодой человек» – как представил его Вячеслав Гнусин – выбрал знаменитые «Парус» и «Я не люблю».

Высокий и звонкий голос раздался в пространстве арт-клуба, когда к микрофону подошёл Михаил Стукалов. Он напомнил публике о первых творческих экспромтах Высоцкого, условно принадлежащих к «блатному» циклу. Вместе с Алексеем Литвиновым зрители пели военные песни барда, которые среди прочих выделяли даже фронтовики за безыскусную честность и прямоту.

– Салаватцы уже захватили сцену, но мне нравится их наглость, – так пригласил Вячеслав Гнусин очередных исполнителей. Гости из соседнего города, которые давно чувствуют себя в арт-клубе как дома, отдали свою дань памяти. Руслан Филипас, Сергей Пронин и Геннадий Батюшенко со знанием дела спели малоизвестные произведения Высоцкого.

Примечательный эпизод, характеризующий отношение к Владимиру Семёновичу, случился ещё в начале концерта.

– Сложно представить, но сегодня Высоцкий мог бы быть жив, – сказал Павел Осипов.

– Так он жив! Он рядом с нами, – закричало несколько голосов.

Слушая участников, с бурей чувств, на грани исполняющих стихи и песни барда, улыбаясь подпевающим зрителям, действительно несложно поверить в то, что Высоцкий жив, он с нами.

Владимир ПАРФИРОВ