«Выходи гулять» в День студента
25 января на аллее по ул.Худабердина в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять» состоится празднование Дня студента.
В программе мероприятия запланированы:
– забег на лыжах-коротышках (100 м),
– забег на санках (100 м),
– забег в мешках (100 м),
– забег со скакалкой (100 м).
Участие могут принимать все желающие от 16 лет.
Соревнования будут проходить на время. Победители и призёры будут награждены подарками. Начало в 12-00.
По информации МКУ «Отдел по молодёжной
политике ГО г.Стерлитамак»
Автор: Администратор (22 Янв 2018). Рубрика: Культура, Лента новостей, Новости Стерлитамака, Отдых. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.