«Выходи гулять» в День студента

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25 января на аллее по ул.Худабердина в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять» состоится празднование Дня студента.

В программе мероприятия запланированы:

–    забег на лыжах-коротышках (100 м),

–    забег на санках (100 м),

–    забег в мешках (100 м),

–    забег со скакалкой (100 м).

Участие могут принимать все желающие от 16 лет.

Соревнования будут проходить на время. Победители и призёры будут награждены подарками. Начало в 12-00.

По информации МКУ «Отдел по молодёжной

политике ГО г.Стерлитамак»


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Автор: (22 Янв 2018). Рубрика: Культура, Лента новостей, Новости Стерлитамака, Отдых. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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