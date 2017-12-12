«Выходи гулять» в День студента

25 января на аллее по ул.Худабердина в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять» состоится празднование Дня студента.

В программе мероприятия запланированы:

– забег на лыжах-коротышках (100 м),

– забег на санках (100 м),

– забег в мешках (100 м),

– забег со скакалкой (100 м).

Участие могут принимать все желающие от 16 лет.

Соревнования будут проходить на время. Победители и призёры будут награждены подарками. Начало в 12-00.

По информации МКУ «Отдел по молодёжной

политике ГО г.Стерлитамак»