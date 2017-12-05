Затянувшийся эксперимент

Неоднозначная «Женитьба»

В последнее время то и дело приходится слышать от наших читателей: «Не многовато ли в нашем башкирском театре спектаклей-однодневок?». Вопрос хоть и не по адресу, но последняя премьера вызвала новый всплеск подобных обращений. Не вдаваясь в прошлое с одноразовыми «Калигулами» и «Люксембургами», остановимся на нынешнем сезоне. Действительно, три «экспериментальные» постановки подряд – это смело даже для столичных театров. Но всё же назвать их «одноразовыми» было бы, по меньшей мере, некорректно.

Первую – «Таганок», сделанную с прицелом на юбилей автора, можно считать удачной, хотя и не бесспорной. Затем режиссёрские амбиции воплотились в неплохой, но явно не кассовой драме «Дом Бернарды Альбы». Дай бог, чтобы её не постигла участь скандальной «Калигулы», которую почти сразу после премьеры списали под жидкие аплодисменты полупустого зала.

Детонатором взрыва общественного мнения стала постановка «Женитьбы». Смутную тревогу навевал уже сам вид программки с портретом Н.В.Гоголя с «родинкой» на лбу как у индийской кинодивы.

Итак, в день премьеры на сцене яблоку негде было упасть. Это не оговорка. Зрителей действительно разместили на сцене. Никого этим заезжий питерский режиссёр Максим Соколов не удивил. Не далее как в прошлом сезоне А.Зарипов в своей постановке «Земля, где сбываются мечты» использовал тот же приём. А перенеся действие спектакля из Петербурга 19 века в современность, Максим попросту перепел своего земляка Ю.Бутусова с постановкой «Город. Женитьба. Гоголь» в театре имени Ленсовета. Да и у нас эта «Америка» давно открыта. Действие той же неоднозначной «Калигулы», например, тоже перенесли из античности в современность.

В отличие от бутусовской постановки, в которой потенциальные женихи соображают под песнопения «Умчи меня, олень…», Максим Соколов не стал править автора. Подколесин (Марат Зубаиров), вволю подурачившись, примеряет «цилиндр» из чалмы, вешает на шею красную каракатицу из морепродуктов (галстук) и полуголый (зато в чалме) отправляется свататься. Далее – в том же духе.

При всей экстравагантности герой М.Зубаирова получился пластичным, элегантным и в меру импульсивным. Остальные тоже старались не ударить лицом в грязь. Дебютировавшая в главной роли Айсылу Фазылова (Агафья Тихоновна) сумела донести до зрителя тот комедийный пафос, что раздирает засидевшуюся в девках купеческую дочь в нелёгком житейском «кастинге».

Однако вернёмся к режиссуре. У москвичей и питерцев почему-то при слове «Башкирия» часто возникают ассоциации, связанные с собачьими упряжками или знойными барханами. Максим Соколов, похоже, представлял себе Башкирию если не как осиное гнездо исламского экстремизма, то, по меньшей мере, как оплот восточного консерватизма. И решил, что нашим зрителям более понятны будут образы Дуняши (Альфинур Газимова) в парандже, женихов в чалмах (хорошо, что не с поясом шахида), Арины Пантелеймоновны (народная артистка РБ Рафига Галина) в образе мавра. Фёклу Ивановну (народная артистка РБ Физалия Рахимова) и вовсе вымазали синей краской и облачили, как бога Шиву. Жизнеутверждающим торжеством сценического креатива стали блестящая побрякушка на носу народного артиста Равиля Галина (Стариков) и вложенное в его уста приветственное «Ку!», напоминающее фильм «Кин-дза-дза!».

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 12 января 2018 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН