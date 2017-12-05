Завтрак в «Ковчеге»

Открылась столовая для бездомных

Рядом с домом – контейнер для мусора. Там роется мужчина. Нашёл старый пиджак, который тут же натянул на себя, и кусок засохшего пирога – отправил его в рот. Довольный жизнью зашагал на остановку, распространяя на всю округу аромат свалок. Забрался в троллейбус. Держись, пассажир! Народ, конечно, не безмолвствовал, ворчал. Но дальше этого не шло. Однако нашёлся человек, решивший вернуть бездомным людям надежду на будущее и человеческий облик.

9 часов утра. Мы с фотокорреспондентом Тамарой Андреевой в центре социальной адаптации «Ковчег» на ул.Карла Маркса, 124. Сюда приходят те, кому некуда преклонить голову, чтобы посидеть в тепле и поесть горячего. Зимой для них это жизненно необходимо.

За длинным столом сидят около двадцати человек. Еда немудрёная, но горячая и сытная. Невольно возникают вопросы: как они оказались на обочине жизни, какие пережили беды?

Подсаживаюсь к седому мужчине. Он рад пообщаться. Охотно рассказывает:

– Меня зовут Пётр Иванович Зеленов. Я с 1960-го года. На улице уже шесть лет. С женой давно развёлся. Дети меня знать не хотят. Как потерял квартиру? Нарвался на чёрных риэлторов. Где ночую? В подъездах. Что ем? Раньше – что попало. Сейчас сюда прихожу.

Сергей Ахмадуллин – инвалид 2-й группы. Приезжает в Стерлитамак из Ишимбая подкормиться. Говорит, что все средства уходят на лекарства, без которых ему не справиться с приступами боли.

– Я как могу, стараюсь помочь нашему центру, – объясняет он. – Пропагандирую здоровый образ жизни, расклеиваю листовки.

Ильдар Юмабаев. Родился в 1971 году. У него есть прописка, но нет квартиры. Рассказывает, что хотел поменять двухкомнатную квартиру на однокомнатную, но связался с риэлторами. Сейчас – ни квартиры, ни денег. Ночует в подъездах.

– Передо мной главная задача – восстановить просроченный паспорт и найти работу, – говорит он. – У меня ведь образование неплохое есть. Я окончил строительный техникум.

– Вы женаты?

– Был. Жена умерла от порока сердца. Пропал я без неё.

Вильдан Юсупов вернулся на родину из Узбекистана. Живёт у друга. Есть приходит в «Ковчег».

В очередной раз открывается дверь.

– Ещё один негр пришёл! – констатировали старожилы.

И, правда, лицо у вошедшего молодца чёрное-чёрное. Ни носа, ни рта не видно, выделяются только белки глаз!

– Откуда такой?

– А это мы для тепла шины жжём, вот и чернеем…

Идейный руководитель и организатор «Ковчега» – Андрей Лейхнер. Пережив чёрную полосу и справившись с навалившимися на него проблемами, он решил всеми доступными средствами вытаскивать людей из трудного положения. Он рассказывает:

– Начался «Ковчег» с собственных средств – скинулись три друга. Ведь чтобы накормить наших подопечных, много денег не требуется. Перед нами встал более сложный вопрос: где организовать столовую? Хотелось поместить её в чистом, светлом помещении. Нужен был и приют.

Бегаю по инстанциям. Доказываю, что столовая и приют – прямая экономия бюджетных средств. К примеру, отморозит бесприютный человек ногу, его будут лечить, платить пенсию по инвалидности – это немалые деньги. А если он что-то сворует? Ведение следствия и содержание в тюрьме тоже небесплатные.

К кому я только ни обращался! Везде один вопрос: зачем тебе это надо? В конце концов реально помог пастор протестантской церкви. В бесплатное пользование дал это помещение. Что удивительно, выяснилось: до революции именно здесь круглые сутки поили чаем (самовар не остывал) нищих.

Теперь в нашей столовой есть пища не только для тела, но и для души. Здесь показываются мотивирующие фильмы, читаются лекции.

– Андрей, что вы подразумеваете под мотивирующими фильмами?

– Это пропаганда здорового образа жизни. Дело в том, что обедают у нас все, но в проекте, который мы сейчас реализуем, оставляем только тех, кто принял твёрдое решение изменить свою жизнь – не пить, не курить, не материться. Но самое главное – оказывать реальную помощь нуждающимся. Бездомные начинают шефствовать над инвалидами и одинокими пенсионерами. То есть проект нацелен на то, чтобы силами одной необеспеченной социальной группы помогать двум другим.

– Каким же образом?

– А всё очень просто. Я связался с обществами инвалидов по слуху, зрению и др., а также организацией помощи животным. Принимаю от них заявки. И участники проекта, прошедшие трёхмесячную адаптацию, помогают нуждающимся людям. Вы обратили внимание, мужчины у нас в основном молодые, сильные, способные выполнить любую тяжёлую работу.

– Например?

– Позвонила бабуля – снег не в силах почистить. Сделали! Сиделка в отчаянии – не может больную до ванны донести. Без проблем! Больная женщина чистая в чистой постели… Взахлёб и смеётся, и плачет. Словами этого не передашь!

– Они делают всё бесплатно?

– Ну, конечно! В этом-то и соль. Они видят благодарные глаза, а это дороже всякой валюты. Ничто так не поднимает самооценку, как добрые дела и признательность людей. А уважающий себя человек – личность ответственная, которая не позволяет себе лениться, давать пустые обещания, лгать и т.п.

К слову, следующий шаг в этом направлении – открытие прачечной на ул.Сакко и Ванцетти, 67, где будет стираться бельё малоимущих граждан. В дальнейшем там будет открыт пункт приёма и раздачи одежды. Пока он на ул.Карла Маркса, 124.

– Где ваши подопечные будут зарабатывать на жизнь после адаптации?

– После адаптации – получение специальности и выход на работу, на наше предприятие, где изготавливается мебель. Все заработанные средства будут поступать в благотворительный фонд.

– Как их намерены распределять?

– Одна часть заработанных денег будет тратиться на помощь малоимущим, вторая пойдёт на содержание «Ковчега», который обеспечивает работников жильём и питанием, а третья – на их лицевые счета. Сейчас юристы разрабатывают такой контракт.

– А сейчас на что вы существуете?

– Живём благотворительностью. Собираем с миру по нитке – с кого пакет гречки, с кого одежду, а кто и немного денег принесёт. Предлагаю присоединиться.

Евгения ДЬЯКОНОВА