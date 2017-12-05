«Зимние забавы» на улице Худайбердина

Оторвали детей от компьютеров

«Мы его, можно сказать, на помо-о-о-ойке нашли, а он нам фиквамы рису-у-у-ует!» – Кот Матроскин старательно стыдил Шарика на потребу публике. Зрители были довольны. Неподалёку скоморохи, кикиморы и прочие сказочные персонажи зазывали прохожих на выставку поделок ребят из Дворца пионеров и школьников. Здесь же можно было пообщаться с Иваном на печи, а заодно сфотографироваться в обществе ростовых кукол, попить горячего чаю с блинами.

– Главная цель этого мероприятия, – прокомментировал главный инспектор отдела образования администрации ГО Нил Хамбалеев, – пропаганда здорового образа жизни, живого общения в семье. Чтобы оторвать детей от компьютеров и вывести на улицу.

Последнее, кстати, весьма актуально. Санки, коньки и клюшки многим заменили айфоны и айпады. А живое общение – контакты в сети.

17 января в рамках Всероссийского зимнего фестиваля «Выходи гулять» были организованы массовые спортивно-интеллектуально-развлекательные игры «Зимние забавы». На аллее по улице Худайбердина, напротив гимназии № 3 и башкирского лицея № 3, отдел образования администрации города, партия «Единая Россия», ОЖКХ провели это грандиозное мероприятие для детей и их родителей.

Программа включала в себя дюжину самых различных пунктов, среди которых были соревнования по преодолению туристической полосы препятствий, перетягивание каната, лыжная эстафета, развлекательно-игровая программа, театральные представления, конкурс снежных фигур, различные интеллектуальные конкурсы по истории города и республики…

ЦВР «Надежда», башкирский лицей № 3, станция детского туризма и экскурсий, детско-юношеская спортивная школа № 2, гимназия № 3, школа № 15, Дворец пионеров и школьников, а также ЗАО «Общепит» постарались сделать всё, чтобы мероприятие прошло на высшем уровне. Победителей соревнований ожидали грамоты, призы и памятные сувениры. А наиболее отличившиеся школы были отмечены денежными сертификатами от организаторов.

Фестиваль продлится всю зиму и завершится лишь в конце апреля. Так что впереди у ребят – немало новых зимних развлечений.

Ф.ФУАТОВ