Звёздный: строить и жить по-новому

ООО «ИнвестРайСтройЗаказчик» начинает возводить новый микрорайон

Строительная компания «ИнвестРайСтройЗаказчик» известна как добросовестный застройщик с многолетним опытом результативной работы. В прошлом году компания заняла второе место на XXI Всероссийском конкурсе на лучшую строительную организацию. Министерство строительства и ЖКХ, Российский союз строителей и отраслевой профсоюз наградили стерлитамакского застройщика за достижение высокой эффективности и конкурентоспособности. Когда завершится строительство Лазурного микрорайона? Каковы дальнейшие планы застройщика? Об этом мы беседуем с заместителем генерального директора по строительству ООО «ИнвестРайСтройЗаказчик» Алексеем Бережневым.

– Алексей Иванович, с 2003 года вам удалось превратить бескрайний пустырь в современный микрорайон с развитой инфраструктурой. Что представляет собой сегодняшний Лазурный и каковы его перспективы?

– К 2020 году мы планируем завершить строительство Лазурного. За 14 лет в микрорайоне ввели в эксплуатацию коттеджный посёлок (61 коттедж) и двадцать два многоквартирных дома – всего почти 240 тысяч квадратных метров жилья. Более 4000 семей уже справили новоселье в современных домах и квартирах Лазурного. Много волнений у жителей вызывает вопрос, будут ли построены в микрорайоне детский сад и школа? Земельные участки под детский сад и школу выделены, наше руководство совместно с администрацией Стерлитамакского района активно ведёт переговоры с Минстроем РБ о целевом строительстве. Сейчас мы достраиваем последний квартал Лазурного микрорайона.

– Каковы дальнейшие планы ООО «ИнвестРайСтройЗаказчик»?

– В связи с нововведениями в законодательной базе и усилением защиты прав дольщиков и их капиталов на данный момент мы отправляем наших специалистов (финансистов, юристов и отдел продаж) на конференции, посвящённые грядущим изменениям в ФЗ-214. Уже сейчас мы готовимся к тому, чтобы летом 2018 года одними из первых начать работать по новым правилам. А также в следующем году мы начинаем строительство Звёздного микрорайона. Он будет располагаться в продолжение бульвара со стороны ТЦ «Сити-Молл», там, где проспект Октября уходит в лесопосадку. Это 39 гектаров земли, нам предстоит комплексное освоение территории. Опыт комплексной застройки у нас внушительный, мы планируем современное строительство с благоустроенными дворами.

– Чем Звёздный будет принципиально отличаться от других современных микрорайонов?

– Это будет принципиально новый уровень градостроительства, рывок в будущее: современные технологии, новейшие планировочные и дизайнерские решения (такие, как панорамные окна), максимальный учёт пожеланий покупателей. Мы учли опыт застройки Лазурного, где поначалу не было инженерных сетей. Благодаря поддержке городской и районной администраций этот вопрос в Звёздном успешно решается. Отопление к нему планируется подвести от новой ТЭЦ.

– Расскажите, пожалуйста, о гарантиях, которыми защищены наши горожане – ваши будущие участники долевого строительства.

– С июля 2017 года принят большой пакет поправок к ФЗ-214 «Об участии в долевом строительстве». Поправки увеличили требования к застройщикам, теперь риск стать обманутым дольщиком сведён к минимуму. Осенью был создан фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. Фонд заменил собою страхование квартир (определённый процент от стоимости каждой квартиры застройщик должен перечислять в этот фонд). «ИнвестРайСтройЗаказчик» одним из первых принял правила ведения строительства по новому закону. Глобальные изменения в законодательстве, призванные защищать дольщиков, будут вноситься до 2020 года, и наша компания эти изменения внимательно отслеживает и следует им. Пользуясь случаем, хотим ещё раз напомнить всем желающим приобрести квартиры в новостройках: привлекать денежные средства граждан имеет право только застройщик – по договорам участия в долевом строительстве. При этом у застройщика в наличии должны быть проектная декларация на объект строительства, разрешение на строительство дома и права на земельный участок. Будьте внимательны! От вашей сегодняшней бдительности зависит ваше завтрашнее благополучие.

Беседовала Полина АРСЕНЬЕВА