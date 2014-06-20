Сегодня – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Визитка

Фаниль Фаритович Бухаров. 50 лет. Родился и вырос в Стерлитамаке. Окончил школу № 23. Гражданская профессия – водитель. Военная специальность – гранатомётчик. Срочную службу проходил в Афганистане. Награждён медалями «За боевые заслуги», «За отличие в воинской службе», юбилейными медалями. Демобилизовался в 1987 году с должности заместителя командира взвода.

Иногда к человеку можно прийти запросто, даже без предварительного звонка. Так получилось на днях с Фанилем Бухаровым – я знал, что он приболел и сидит дома с высокой температурой. Забыл номер подъезда – подсказала стоявшая напротив входа чёрная «Приора» с символикой ВДВ на панели.

Заразиться не страшно – от крепкого улыбчивого человека веет добродушием и оптимизмом. Он и сам рад гостям и общению – оказалось, ещё в конце прошлого года перенёс операцию на тазобедренном суставе. Сейчас, ещё заметно прихрамывая, но уже без трости передвигается по квартире. Друзья-афганцы Фаниля не забывают – навещают, не звоня даже по домофону (есть свой ключ).

Казалось бы, совсем недавно в кафе, на дружеской встрече ветеранов боевых действий Афганистана и Чечни, Фаниль показывал отличную физическую подготовку, легко отжимаясь на одной руке. И вот решаемая, но проблема.

Конечно, интересуюсь, связана ли недавняя операция со службой в Афганистане. Фаниль вновь улыбается и отрицает. Рассказывает, что весной сплавлялся по Шишеняку, притоку Зилима, рядом – молодой неопытный напарник. Вот и влетели под одну из многочисленных «расчёсок» (упавшее в русло ветвистое дерево). Чтобы катамаран совсем не затянуло, Фаниль изо всех сил упёрся в препятствие ногами, сустав хрустнул. Сначала не придал этому значения – поболит и пройдёт. Однако без хирургии не обошлось.

Двор, в котором рос Фаниль, находится на улице Худайбердина. Пацаны там были настоящие – пятеро возмужали на глазах и к 1985 году уже прошли Афганистан. Фаниль тоже хотел служить, но не просто хотел, а готовился – в школе олимпийского резерва успешно занимался боксом и участвовал в соревнованиях, ещё до призыва прошёл парашютно-десантную подготовку и совершил несколько прыжков.

Афганистан был потом, а сначала – суровая учебка в Фергане. Именно учебка, со слов Фаниля, очень достойно и реалистично представлена в фильме Фёдора Бондарчука «9 рота».

Марш-броски с РД, наполненными камнями, учебные штурмы высоты, заброска вертолётами за шестьдесят километров в Киргизию и возвращение назад через горы в полной выкладке пешком, игра в футбол босиком по снегу – всё это у них было.

Запомнился взводный из ферганской учебки старший лейтенант Ковалёв, никогда не объявлявший внеочередных нарядов, но любивший бокс. Запомнился уфимец Паша Коноплёв, которого оставляли сержантом в Фергане, но он строчил рапорты и прилетел-таки в Афганистан месяцем позже остальных. Да и как забыть – вместе призывались, а до этого вместе прыгали с парашютом в Уфе.

После учебки – Кабул, 317-й ПДП (парашютно-десантный полк), охрана стратегических объектов, боевые выходы. При этом полк за полтора года потерял убитыми двух человек и имел к тому времени двух Героев Советского Союза. Чуть позже, уже после демобилизации, Фаниль узнал о гибели стерлитамакца Евгения Ковалёва, служившего здесь же.

Да, бывали случаи, когда уже демобилизовавшиеся десантники возвращались в Афганистан, поближе к родным воинским частям, уже гражданскими специалистами. Конечно, навещали сослуживцев, но вновь на Родину возвращались не все. Гибли наши соотечественники и на гражданских объектах – взрывы иногда звучали при подготовке котлованов или монтаже фундаментов.

Кроме голубого берета в комнате Фаниля я увидел тюбетейку и задал, наверное, не самый тактичный вопрос, что дороже. Он же, не задумываясь, ответил, что обе эти вещи для него святые. Берет – атрибут сугубо военный, тюбетейка – символ веры.

– Я не знаю, что там – Аллах, Бог или какая-то другая сила, – говорит Фаниль, – но она есть, и вера помогает в критических ситуациях принять единственно правильное решение.

– Ты видел, как в реальном бою достигал цели выстрел твоего гранатомёта?

– Конечно, видел. Так было надо – если ты попал в те условия, значит, несёшь ответственность за себя, своих друзей, свою страну. Иначе нельзя.

– Что думаешь сейчас об Афганистане?

– Сейчас там спокойнее, многие ездят в эту страну в качестве туристов. А я мечтаю увидеть мост, соединяющий Таджикистан с Афганистаном. По нему в 1989 году генерал Громов выводил свою 40-ю армию. Мы же и туда, и обратно летели самолётами и не видели этого моста. Хочу увидеть перевал Саланг. Это такие же символы, как Рейхстаг в Великую Отечественную. Мы тоже не проиграли свою войну и достойно вышли из Афганистана. Нас там до сих пор уважают. В этой стране нет ни одного осквернённого памятника советским солдатам.

Но знаешь, что тяжелее всего? Уже в Стерлитамаке я встретился с мамой солдата, тоже десантника. Она спросила меня, вернётся ли сын из Афганистана. Я ответил, что вернётся. Он погиб. А его мама потом спросила меня: «Как же так, ты же обещал?». А я тогда уже демобилизовался, да и служил в другом полку. Что я мог ответить… Понимаешь, как ей тяжело?

Алексей МАТВЕЕВ