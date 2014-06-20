Русский театр едет в гости в город Салават с комедией “Ужин с дураком”.

В гости к ближайшим соседям, салаватцам, наш театр всегда едет с большим удовольствием. Скоро мы снова встретимся на сцене Башкирского драматического театра и порадуем замечательной французской комедией «Ужин с дураком» по пьесе Франсиса Вебера. Режиссёр – постановщик – Людмила Исмайлова. Яркое оформление спектакля – дело рук уфимского художника Альберта Нестерова.

Ждём вас 14 марта в 19.00 в Башкирском драматическом театре! Проведём этот весенний вечер вместе! Спешите приобрести билеты!

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