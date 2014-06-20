Русский театр едет в гости в город Салават с комедией “Ужин с дураком”.
В гости к ближайшим соседям, салаватцам, наш театр всегда едет с большим удовольствием. Скоро мы снова встретимся на сцене Башкирского драматического театра и порадуем замечательной французской комедией «Ужин с дураком» по пьесе Франсиса Вебера. Режиссёр – постановщик – Людмила Исмайлова. Яркое оформление спектакля – дело рук уфимского художника Альберта Нестерова.
Ждём вас 14 марта в 19.00 в Башкирском драматическом театре! Проведём этот весенний вечер вместе! Спешите приобрести билеты!
тел. 33-06-51 (касса)
8-917-78-42-887, 8-927-34-429-76 (администратор)
Автор: Администратор (28 Фев 2018). Рубрика: Афиша, Культура, Лента новостей, Новости Стерлитамака, Отдых. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.