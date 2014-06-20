Антикризисное управление, стартапы и бизнес-шахматы

В Стерлитамаке прошёл деловой нетворкинг

По инициативе постоянного представителя Республики Татарстан в Республике Башкортостан Ранэля Зинатуллина местное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» провело бизнес-мероприятие. В нём участвовали представители «Опоры России», ассоциации предпринимателей Стерлитамака, городских бизнес-клубов и обучающих центров, предприниматели из Стерлитамака, Салавата и Ишимбая.

У ТАТАРИИ С БАШКИРИЕЙ – ДРУЖБА НАВЕК

Ранэль Зинатуллин объяснил, для чего ему, представителю Татарстана, нужна встреча с башкирскими предпринимателями:

– Моя основная задача – найти точки соприкосновения двух республик. Опираясь на свой предпринимательский опыт, могу сказать, что только взаимовыгодное сотрудничество бывает долгосрочным. Поэтому я помогаю продвигать интересные идеи, совместные проекты, способные принести пользу всем сторонам.

Я в Стерлитамаке четвёртый раз. Сегодняшнее мероприятие – самое масштабное из тех, в которых я здесь участвовал. Я увидел потенциал местных предпринимателей, насколько они активны. Уверен, если объединить усилия и потенциал бизнесменов двух братских республик, эффект превзойдёт все ожидания. Именно ради того, чтобы развивались регионы и страна в целом, я и работаю.

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ранэль Зинатуллин привёз в Стерлитамак известного российского бизнес-тренера и коуча Алексея Фатеева. Он бесплатно провёл для участников мероприятия мастер-класс по антикризисному управлению, весьма актуальному в нынешней экономической ситуации. Слушатели тренинга узнали, что является главным стратегическим ресурсом компании, какие сотрудники эффективны, что должен уметь грамотный руководитель. В доступной форме Алексей просветил предпринимателей, почему нельзя во время кризиса сокращать соСТЕРЛИТАМАКтрудников и расходы на рекламу и зарплату. Бизнесмены получили ответы на вопросы: «За что получает деньги руководитель? От чего зависит доход компании? Кто продаёт больше? Почему разведка – инструмент маркетинга? Где находится неограниченный резерв для увеличения продаж компании?». Полученные на тренинге знания по успешному антикризисному управлению участники оттачивали во время интеллектуальной деловой игры «Бизнес-шахматы».

Участник мастер-класса директор аутсорсинговой компании по оказанию бухгалтерских услуг Римма Вахитова осталась довольна тренингом:

– Я сегодня узнала много полезного. Кроме того, тренер подтвердил, что выбранная мною стратегия управления персоналом правильная. Уверенность в собственных силах и принимаемых решениях в бизнесе дорогого стоит.

Во второй части мероприятия ученики одной из стерлитамакских бизнес-школ представили на суд опытного жюри и потенциальных инвесторов проекты своих стартапов. Несмотря на разнообразие идей, по-настоящему оригинальных проектов не было. Члены экспертного совета дали всем участникам смотра заключения и рекомендации. Сразу два начинающих бизнесмена планируют открыть кафе здорового питания – одно в Стерлитамаке, другое в Салавате. И хотя идея не нова, у неё есть все шансы на успех, ведь ни в одном из этих городов заведений подобного рода пока нет. Молодой человек, задумавший открыть интернет-магазин брендовых кроссовок, по мнению жюри, опоздал с реализацией своей идеи как минимум на 3-5 лет. Сейчас начинающему предприятию будет сложно выжить в условиях огромной конкуренции на этом рынке. После разбора проекта жюри ещё одна начинающая бизнес-леди согласилась, что идея открытия по франшизе кафе быстрого питания в Москве не самая выгодная. Ильдар Салимов, уже имея хоть и молодое, но прибыльное предприятие, надеялся найти инвестора для быстрой экспансии рынка. Однако ему объяснили, что в его ситуации выгоднее либо взять кредит, либо продвигаться медленнее за счёт собственной прибыли компании. Последнему участнику было предложено снизить стоимость проекта открытия спортивного зала, совмещённого с кафе, в три раза. Иначе в условиях кризиса шансы найти инвесторов будут стремиться к нулю.

ОШИБКИ В ПРЕЗЕНТАЦИИ

По завершении презентации проектов члены экспертного совета выделили несколько типичных ошибок. Не было названо ни одного предприятия, на которое хотели бы равняться начинающие бизнесмены. В презентациях отсутствовали упоминания об уникальности идеи: чем отличается конкретное предприятие от всех существующих на рынке, а не только в каком-то одном городе. И если компания без особых проблем может завоевать один конкретный город ввиду отсутствия на местном рынке конкурентов, то возможности экспансии в другие города будут весьма ограничены. А инвесторы, не видя перспектив дальнейшего развития, не хотят вкладывать деньги в такие проекты. Ещё одна ошибка – выделять всего лишь одну проблему потребителей, которую решает начинающая компания. И если появляется фирма, способная удовлетворить ещё и другие запросы клиентов, то первое предприятие становится неконкурентоспособным, а инвесторы теряют деньги. Поэтому вновь открывающаяся компания должна решать не менее четырёх проблем потенциальных клиентов. Ни в одном проекте не было пошаговой детализации развития бизнеса (например, развитие фирмы от доставки здоровой пищи до кафе с последующим открытием магазина полуфабрикатов) и описания планируемых результатов понедельно или помесячно. Ни один начинающий предприниматель не презентовал свою команду. Члены совета также не увидели и просчитанной первичной монетизации бизнеса, учитывающей расходы и доходы в конкретных цифрах. Все участники смотра обозначили суммы, которые им необходимы, но ни один не расшифровал, на какие конкретно нужды будут потрачены эти деньги.

Закончилось мероприятие обменом идеями, контактными данными и другой полезной информацией.

Ольга КИСЕЛЁВА