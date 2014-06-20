Что год грядущий нам готовит?

Как изменится законодательство в новом году

1 января традиционно вступают в силу законы или поправки к ним. Не стал исключением и 2018 год. Об изменениях в законодательстве Российской Федерации, которые коснутся практически всех россиян, рассказала юрист с 15-летним стажем

Светлана Беляева.

Являясь директором коммерческой фирмы и общественной организации, представляющей интересы среднего и малого бизнеса, Светлана Валерьевна в нашем разговоре коснулась новшеств, которые в первую очередь затронут предпринимателей.

МРОТ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

– В СМИ активно обсуждалось повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 9489 рублей. Этот показатель влияет на повышение зарплат, больничных и других пособий. В то же время поправкой в Налоговый кодекс правительство отменило зависимость страховых взносов для индивидуальных предпринимателей (ИП) от МРОТ. Теперь бизнесмены будут платить взносы по фиксированной ставке, в этом году она составит 32,4 тысячи рублей (раньше взнос для ИП составлял 27 тысяч рублей). Если бы поправки не приняли, предприниматели заплатили бы за 2018 год на 3 тысячи рублей больше. Таким образом, сегодня отмена привязки страховых взносов к МРОТ повлияла положительно на размер отчислений. Однако в последующие годы ставка отчислений будет расти. Для бизнеса размер МРОТ будет иметь значение только при расчёте больничных и других пособий.

УВЕДОМЛЕНИЕ

С нового года предприниматели могут уведомить о начале осуществления отдельных видов деятельности (бытовые услуги, пошив одежды и обуви, услуги фотографии и т.п.) в любом МФЦ или федеральном органе, независимо от того, где они по факту занимаются этой деятельностью.

НИКАКИХ ЛИШНИХ СВЕДЕНИЙ

С 1 февраля некоторые государственные органы не имеют права запрашивать у предпринимателей сведения, которые могут быть получены с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Сюда входят следующие виды документов: выписки из ЕГРН, идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (на основании данных о фамилии, имени, отчестве, паспортных данных и даты рождения), справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, а также из налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ, электронный паспорт транспортного средства, сведения о наличии счетов организаций (ИП) в банках, сведения о решении по приостановлению операций по счетам налогоплательщика, учредительные документы в электронной форме (в случае, если они были представлены в электронной форме в ФНС России), сведения из налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций, НДС, УСН, данные годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности юридических лиц, сведения о наличии (отсутствии) юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), общедоступная информация из банка данных, содержащего сведения, необходимые для осуществления задач по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц.

ИНОСТРАННЫЕ РАБОЧИЕ

Предпринимателям, использующим труд иностранных рабочих, необходимо обратить внимание на Постановление Правительства РФ № 1467, в котором изменены квоты на наём иностранных работников. С 1 января владельцы розничных алкогольных или табачных магазинов смогут держать в своём штате не более 15 процентов сотрудников-мигрантов, а предприятия, занимающиеся пассажирскими и грузовыми автомобильными перевозками – не более 28. А в нестационарной торговле и торговле на рынках использовать труд иностранных рабочих вообще запрещено. Кроме того, изменится сумма, которую обязаны платить за подтверждение знаний русского языка и истории нашего государства мигранты, прибывшие в Россию на заработки.

ЗАКУПКИ

Изменения в законодательстве коснулись и электронных торгов и закупок. Минимальные значения выручки юридических лиц, которые обязаны или имеют право осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, снижаются с 2 млрд до 500 млн рублей. Доля светодиодных осветительных приборов, поставляемых по госзаказам для зданий, улиц и дорог, должна быть не меньше 30 процентов.

КАССЫ

С 1 июля 2018 года организации и индивидуальные предприниматели на ЕНВД, а также предприниматели на патентной системе налогообложения обязаны использовать при осуществлении своей деятельности контрольно-кассовую технику. Исключением являются организации и ИП, которые занимаются розничной торговлей и общепитом (видами деятельности, какие перечислены в пп.6-9 п.2 статьи 346.26 НК РФ). В частности, ИП смогут воспользоваться отсрочкой до 1 июля 2019 года, только если, во-первых, они не имеют в рознице и общепите сотрудников, работающих по трудовым договорам. При этом наличие сотрудников, трудящихся по гражданско-правовым договорам в общепите или в розничной торговле, не является основанием для обязанности применения онлайн-кассы (согласно законопроекту 186057-7) ранее 1.07.2019 года. Во-вторых, производят расчёты наличными деньгами и (или) платёжными картами в рамках розницы и общепита и по этим расчётам выдают по требованию покупателя документы с подтверждением платежа (квитанции, товарные чеки, и т.д.) или в обязательном порядке БСО. Реквизиты документов и основания их выдачи должны соответствовать старой редакции закона № 54-ФЗ (до 3.07.2016 г.).

АЛКОГОЛЬ

Законодатели приняли целый ряд постановлений, касающихся алкогольной продукции. С начала этого года запрещено производить и продавать алкогольные напитки с содержанием этилового спирта менее 15 процентов объёма готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества. Правительство надеется, что благодаря этому решению количество смертей, вызванных употреблением такого вида напитков, уменьшится или прекратится вообще. Производителям пива, решившим разливать его в пластиковые бутылки объёмом более полутора литров, грозит минимально 300 тысяч рублей штрафа, максимально – 500 тысяч рублей. С нового года все импортные вина должны иметь специальную маркировку, указывающую местонахождение виноградника, урожай которого использован для изготовления напитка. По мысли законодателей, это поможет избежать подделки марочных вин и увеличить продажу российского вина.

ЭРА-ГЛОНАСС

С нового года приспособлениями системы ЭРА-ГЛОНАСС, моментально сигнализирующими о случившемся ДТП, будут снабжаться все автомобили. Из легковых сведения будут передаваться автоматически, из грузовых – вручную.

С.БЕЛЯЕВА