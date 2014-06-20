Голосование продолжается

Реализация проекта по благоустройству

Приоритетный проект «Формирование современной городской среды» направлен на комплексное развитие городской территории, благоустройство дворов, создание комфортных мест массового отдыха. Ключевая роль в решении вопросов отводится гражданам, которые должны принять решение о перечне объектов в своём населённом пункте, эти предложения войдут в окончательный план реализации проекта.

24 января в Доме Правительства РБ состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по формированию современной городской среды в Республике Башкортостан. Провёл заседание комиссии заместитель Премьер-министра Правительства РБ Николай Хорошилов.

Сейчас муниципалитетами ведётся работа по подготовке к проведению рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018-2019 годах. До 9 февраля в городах республики идёт прием предложений от жителей по включению общественных территорий в перечень территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования. По итогам голосования будут выбраны общественные пространства для включения в муниципальную программу по благоустройству на ближайшие годы.

В 2017 году в реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в Республике Башкортостан приняли участие 23 муниципальных образования, было благоустроено 416 дворовых и 37 общественных территорий. Проведены работы по освещению улиц, устройству автомобильных стоянок, контейнерных площадок, зон отдыха и скверов. На благоустроенных территориях появились современные детские игровые комплексы и спортивные площадки.

В Стерлитамаке в рамках проекта благоустроено 98 дворов и одна общественная территория – аллея по улице Худайбердина. Сейчас продолжается приём заявок от горожан, где они предлагают, какие общественные территории хотели бы видеть благоустроенными.

С 2018 года в реализации приоритетного проекта будут участвовать все 63 муниципальных образования республики. Общий объём средств, направляемый на финансирование муниципальных программ, составит более 1 млрд рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 891 млн рублей, за счёт средств бюджета Республики Башкортостан – 175 млн рублей.