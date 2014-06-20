Готовим защитников Отечества

В городе проходят традиционные соревнования будущих призывников в рамках Всероссийского месячника оборонно-массовой и спортивной работы. В стрелковом тире школы № 24 проведены соревнования по стрельбе из пневматического оружия, в которых приняли участие 180 учащихся из 36 общеобразовательных учреждений Стерлитамака. В общекомандном зачёте первое место заняли «снайперы» школы № 4, второе поделили команды школ №№ 24 и 31, а третий результат показала команда школы № 21.

В спортивном зале школы № 35 в рамках городского этапа республиканской спартакиады «Слава Отечеству!» соревновались в выполнении нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» старшеклассники – учащиеся 10-11 классов, более четырёхсот ребят из 37 общеобразовательных учреждений города. Здесь в общекомандном зачёте лучшими были спортсмены школы № 4, второй результат – у команды школы № 33, третий – у команды лицея-интерната № 2. Две с половиной сотни школьников выполнили нормативы ГТО, удовлетворяющие требованиям на присвоение знаков отличия.

Олег ПЕРШИН