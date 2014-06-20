Готовимся к «Тотальному диктанту»

Бесплатные занятия «Русский по пятницам» начались с 16 февраля. Лекции проходят каждую пятницу в школах №№ 10, 33, гимназии № 4, лицее № 3. Начало занятий в 18.30.

«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. В 2017 году акция прошла в 71 стране, её участниками стали более 200 тысяч человек. В 2018 году диктант пройдёт 14 апреля.