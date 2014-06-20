Готовимся к «Тотальному диктанту»
Бесплатные занятия «Русский по пятницам» начались с 16 февраля. Лекции проходят каждую пятницу в школах №№ 10, 33, гимназии № 4, лицее № 3. Начало занятий в 18.30.
«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. В 2017 году акция прошла в 71 стране, её участниками стали более 200 тысяч человек. В 2018 году диктант пройдёт 14 апреля.
Автор: Администратор (21 Фев 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака, Образование. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.