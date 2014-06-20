Грандиозный символ бесславной эпохи

Эта самоходка могла бы стать брендом Стерлитамака

«Парадный строй артиллерии представляет колонна Симферопольского Краснознамённого, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского полка в составе новейшего межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция СВ» и 152-миллиметровых самоходных гаубиц Мста-С…». (Из телерепортажа с Парада Победы в Москве 9 Мая 2017 года)

Если быть абсолютно точным, полное название этой самоходки – 2С19 «Мста-С». По классификации NATO – M1990 «Farm». Разработку новой самоходной артиллерийской установки в СССР начали ещё в 1976 году. Она предназначалась для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и миномётных батарей, танков и другой броневой техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений. Установка могла вести огонь по наблюдаемым и скрытым целям с закрытых позиций и прямой наводкой, почти тремя десятками разновидностей боеприпасов. Известно, в боекомплекте, рассчитанном на 50 выстрелов, по проекту первоначально было предусмотрено даже несколько снарядов с ядерными боеголовками.

В день парада наверняка у некоторых телезрителей нашего города сжалось сердце при виде этих грозных самоходных гаубиц на Красной площади. Как у В.В.Давыдова – бывшего заместителя главного инженера – начальника артиллерийского полигона по испытанию самоходно-артиллерийских установок типа Мста-С и испытателя, механика-водителя этих самоходок В.М.Золотова.

На днях Владимир Васильевич обратился в администрацию города с предложением увековечить в названии одной из улиц города имя своего друга, бывшего главного архитектора города Юрия Подрядова. Основания, как он сам считает, более чем достойные.

– Юрий Андреевич привязал машиностроительный завод к городу, – говорит он. – Для этого даже записался на приём к Председателю Совета министров СССР (сегодня мы бы сказали Премьер-министру – Ф.Ю.) А.Н.Косыгину и добился-таки своего. Было это в 1978 году.

Но прошло ещё пять лет, прежде чем в марте 1983-го в Стерлитамак прибыл директор будущего предприятия В.А.Суханов. Для многих садоводов эпопея строительства завода началась с «прощания с Матёрой», когда огромные садоводческие массивы в районе аэропорта вместе с самим аэропортом ушли под ковш экскаватора. Я не любитель мистики, но в итоге сегодня у нас – ни аэропорта, ни машзавода.

А ведь как всё здорово начиналось! Завод пустили 1 января 1983-го. Вскоре там уже работали до 8,5 тысячи человек. Не будет преувеличением сказать, что с этим предприятием связывали будущее Стерлитамака. Рабочие рвались туда с других предприятий. Уходили на завод даже из горкома партии.

31 декабря 1987 года на испытательный полигон в Ишимбайский район была доставлена первая самоходка. Полигон площадью в 16454 га застраивался капитально: с общежитием, столовой, огромной котельной.

– Я попал на машзавод случайно, – вспоминает Владимир Васильевич. – После ухода с завода СК Ю.А.Подрядов по старой дружбе предложил зайти к директору В.А.Суханову. Мне была предложена должность начальника полигона. Я говорю: «Я не строитель. В армии служил командиром роты аэродромного обеспечения. Никакого представления об артиллерии и танках не имею». А Суханов мне: «Медведей учат ездить на велосипеде. Отправим на курсы, научишься». Так я начал осваивать незнакомое мне доселе дело. У меня на стройке было задействовано до 2,5 тысячи рабочих. Работали мы постоянно с опережением графика.

На полигоне мы стреляли исключительно балансными снарядами. То есть болванками. Ни одного боевого. Прицельная дальность – 24,7 км, общая – до 32 км.

Завод в достаточно короткое время освоил производство очень сложных узлов и выпускал их самостоятельно.

Мы неслучайно начали разговор с Парада Победы 2017 года в Москве. Дело в том, что наши самоходки по сей день стоят на вооружении. Некоторые из них участвовали в этом самом параде. Что, в свою очередь, говорит о качестве продукции стерлитамакского «танкограда».

– За всё время производства не было ни одного возврата наших самоходок, ни одной рекламации, – утверждает Владимир Михайлович Золотов. – Довелось нашим самоходкам и повоевать в Чечне. Бойцы их очень ценили за надёжность.

Владимир Михайлович знает, что говорит. Высокое качество стерлитамакских самоходок – и его заслуга тоже. Однажды на испытаниях он разогнал машину (а она спокойно набирала 70 км/ч) и с трамплина прыгнул на три метра. Прыгнуть-то прыгнул, да сломал амортизатор. Директор ему сначала вставил «за самодеятельность», а потом наградил премией и тысячу амортизаторов с рекламациями отправил обратно смежнику.

Что такое снаряд Мста-С? В 1993 году в составе делегации В.Золотов представлял машину в Эмиратах. Арабы выставили на расстоянии в 5,5 километра четыре французских «Леклерка» – один из самых дорогостоящих танков в мире. В настоящее время на вооружении армии Объединённых Арабских Эмиратов стоят 388 этих машин. Самих танков не было, они скрывались где-то за горизонтом. «Нам дали угол возвышения, – вспоминает Золотов. – Выстрел. Арабы посмеиваются. Но когда осела пыль, все увидели, что один из 4-х 57-тонных «Леклерков» исчез без следа. 57-килограммовый снаряд разнёс его в щепки».

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 28 февраля 2018 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН