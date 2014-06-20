ГТО на лыжне

На лыжной трассе «Содовик» муниципальный центр тестирования СШОР при участии института и колледжа физической культуры провёл сдачу нормативов ГТО в беге на лыжах (дистанции 3 и 5 км), посвятив эти старты открытию XXIII Зимних Олимпийских игр в Южной Корее.

На дистанции вышли около 130 студентов из 13 учреждений высшего и среднего профессионального образования, которые выразили свою поддержку нашим российским олимпийцам, участвуя в движении «Болеем за наших».

Прекрасная зимняя погода способствовала лыжникам, и большинство участников показали высокие спортивные результаты, выполнили нормативы комплекса «ГТО».

Чётко и слаженно была организована работа судейской коллегии в составе мастера спорта России по лыжным гонкам Гузель Бикбаевой, в прошлом одной из сильнейших лыжниц республики, ветерана лыжного спорта Музалии Залиловой и ведущих тренеров-преподавателей.

Олег ПЕРШИН