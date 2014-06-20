Кто вы – повелитель плазменного шара или человек-батарейка?

Для горожан открылся музей-лаборатория занимательных наук



Если вы завсегдатай центра технической информации (это филиал № 2 централизованной библиотечной системы по ул.Коммунистической, 2), а также если вы никогда в нём не были – поздравляем вас: на днях вы обязательно его посетите! Ведь именно здесь придумали, как отвлечь подростков от болтовни в соцсетях и чем заменить разглядывание котиков на Ютубе. Но не только школьники испытывают здесь гиперболоид вращения, приводят в действие маятник Ньютона и разгадывают иллюзию «Зеркальный ящик фокусника» – вы тоже можете попытаться собрать пирамиду из деревянных шаров и почувствовать себя человеком-батарейкой.

– Музей-лаборатория занимательных наук «Ньютон-лаб» – это наш проект, победивший в республиканском конкурсе проектов развития общественной инфраструктуры в рамках поддержки местных инициатив, – говорит директор ЦБС Альфия Асфандиярова. – Проект реализован на средства из республиканского и городского бюджетов при софинансировании жителями города и спонсорами. Да, интерес подростков к естественным наукам заложен в человеческой природе, но слишком многое их отвлекает. Мы решили заострить их внимание – благодаря 20 экспонатам «Ньютон-лаб» дети видят законы физики в действии.

«Ньютон-лаб» выполнен по мотивам книги «Алиса в стране наук» (авторы Д.Баюк, К.Кноп, Т.Виноградова). Музей-лаборатория занимательных наук будет работать в формате экскурсий. Любой желающий сможет изучить интерактивные экспонаты, побывать в 5D-кинозале и фотозоне и окунуться в экспериментальный библиофреш.

Музей-лаборатория «Ньютон-лаб» открылся в День российской науки, в центре технической информации развернулись площадки для будущих химиков, математиков и инженеров. Пока Шляпник интриговал зрителей иллюзией «Спрячься в стене», а гости из администрации и вузов города посещали мастер-класс по 3D-моделированию, школьники собирали роботов, общались с «умным глобусом» и участвовали в химическом шоу – проводили опыты с сухим льдом.

– Клей можно самому сделать, – листает на сенсорном экране электронную книгу «Опыты и эксперименты» восьмиклассник гимназии № 1 Марат Салихов. – Опыты, оказывается, можно ставить не только дома, но и на улице. Например, чтобы собрать «катер» своими руками, нужны пластиковая бутылка, соломинка, сода и уксус. В школе мы читаем параграфы, а здесь интересно самому выбирать нужную информацию…

Марату и его сверстникам повезло: инфокиоск познакомил их с классикой и новинками детской научной литературы – «Живой математикой» Г.Перельмана, «Самой большой ошибкой Эйнштейна» Д.Беданиса, «Уроками робототехники» С.Филиппова.

А теперь самое интересное. С 11 по 15 февраля в музее-лаборатории «Ньютон-лаб» экскурсии для взрослых и детей – бесплатные. Вас ждут по адресу: ул.Коммунистическая, 2, в 10.30, 15 и 16 часов.

Екатерина ЯКОВЛЕВА