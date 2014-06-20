Лебеди зимуют

Никого уже не удивляют зимующие в городе дикие утки. Люди с удовольствием подкармливают их и устраивают фотосессии. А птицы прекрасно чувствуют себя на незамерзающих участках Стерли возле пешеходного мостика по улице Сакко и Ванцетти и недалеко от автомобильного моста по улице 23 Мая.

Лебеди тоже нередки для окрестностей города. Но зимующие – большая редкость. Этой зимой благородные птицы поселились на реке Белой недалеко от так называемого фонтана (это тёплый сток, собственно, и позволяющий оставаться реке без льда).

Птиц немного – две белые взрослые особи и четверо ещё сероватых подростков.

О столь необычном явлении мы попросили рассказать орнитолога Валерия Ивановича Жаркова. Он назвал несколько причин. Это холодная весна прошлого года и в этой связи поздняя кладка яиц – малыши не успели подрасти и набраться сил для дальнего перелёта. А вот осень и зима оказались теплее обычного. Корма достаточно (птицы находят пищу на дне реки). Врагов у птиц немного (чаще всего это бывают люди).

Сами же красивые и грациозные лебеди миролюбивостью к меньшим не отличаются – с лёгкостью разоряют утиные яйцекладки. Поэтому в некоторых регио-

нах, где численность птиц велика, даже разрешают охоту на лебедей.

Для нас же – большая удача полюбоваться на них.

Алексей МАТВЕЕВ