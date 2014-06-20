Левый маршрут

В городе выявляли недобросовестных перевозчиков

Каждую неделю Управление ГИБДД МВД по Республике Башкортостан публикует официальные данные о происшествиях на дорогах. Статистика неутешительная: с 22 по 28 января в республике произошло 47 аварий, 7 человек погибли, 59 получили травмы.

Сотрудники дорожной полиции зафиксировали свыше 22 тысяч нарушений правил дорожного движения. Задержаны 317 нетрезвых водителей, выявлены 623 случая неправильной перевозки детей, 703 факта выезда на встречную полосу, где это запрещено ПДД. 2603 нарушения совершили водители автобусных маршрутов.

Кроме этого, по распоряжению Главы республики в крупных городах проводится рейд по выявлению недобросовестных перевозчиков. Создана межведомственная комиссия с участием сотрудников ОБЭПа, ГИБДД, транспортной инспекции и налоговых органов. На днях подобный рейд прошёл в Стерлитамаке.

Как сказал начальник отдела промышленности, транспорта и связи Иван Созонов, все водители маршрутных автобусов должны при себе иметь необходимые документы, дающие право на пассажирские перевозки. Лицензию получить несложно, а вот для получения маршрутной карты необходимо пройти конкурсный отбор.

– В ходе отбора мы проверяем техническое состояние транспортных средств, – отмечает Иван Иванович. – Только исправные, технически оснащённые машины имеют право выйти в рейс, ведь они перевозят сотни пассажиров в день, это большая ответственность.

Но, как правило, на дороге помимо официальных перевозчиков встречаются и любители лёгкой наживы. Вечно спешащим горожанам всё равно, на чём уехать в ту или иную часть города, да и проверять документы никому не придёт в голову. Между тем, статистика, приведённая Госавтоинспекцией, заставляет задуматься.

В ходе рейда выявлено 10 нарушений незаконных перевозок. Для нарушителей предусмотрены административные наказания – водители должны заплатить штраф в размере более 5 тысяч рублей, должностные лица – свыше 300 тысяч рублей. Кроме этого, транспортная инспекция имеет право арестовать автобус или маршрутку, но в ходе этого рейда наказание в первый раз ограничилось предупреждением.

Альбина РАХИМОВА