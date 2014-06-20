Лучшие робототехники – в нашем городе

Прошёл РобоФест «Стерлитамак-2018»

Знаете ли вы, что уже в 2035 году у каждой семьи будет не только пара-тройка роботов различного назначения, но и собственный беспилотный летательный аппарат для межгалактических перелётов? А питаться умные машины из будущего будут шоколадными батончиками? Если нет, это значит, что вы не были на республиканском робототехническом фестивале, прошедшем на базе СФ БашГУ. Организаторы РобоФеста «Стерлитамак-2018» – учебный центр «Толтек плюс» и СФ БашГУ при поддержке Министерства образования РБ.

Фестиваль – это площадка для общения, обмена опытом, показа своих достижений. Центральное событие мероприятия – региональные отборочные соревнования по робототехнике. Более 300 учащихся в возрасте от 7 до 17 лет из разных городов и районов Башкирии соревновались в четырёх номинациях.

БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Попав на площадку, где состязались самые юные участники 7-8 лет, я увидела собранные из «Лего» макеты различных зданий, сооружений и природных объектов. Некоторое время я недоумевала, какое отношение эти конструкции имеют к робототехнике. И юные «акватроны» быстро просветили, что у них не просто макет, а действующая модель станции водоочистки. И что всё это не просто красиво стоит, а работает. Оказалось, что среди разноцветных кирпичиков «Лего» спрятаны мотор, USB-коммутатор, датчики расстояния и наклона, шлейфы и другие детали. Управление моторами и датчиками осуществляется через компьютер с помощью специальных программ. Выяснилось, что, прежде чем приступить к проекту, ребята основательно подготовились: узнали о проблеме водоочистки, посетили местный водоканал, увидели, как на предприятии очищают воду. Все этапы работы над проектом можно было увидеть отображёнными в стенгазете.

Другие команды представили на суд жюри прототипы гидроэлектростанции, подземного природного источника и завода по розливу воды, парк водных развлечений. Все работы были так или иначе связаны с водой, ведь тема соревнований – «Водные приключения». Для самих ребятишек настоящим приключением стали и подготовка к проекту, и сборка макета, и создание стенгазеты, и поездка в другой город, и сам Робофест.

Сёстры Лена и Надя Демидовы из Уфы приехали на конкурс вместе с мамой Наташей.

– После того, как девочки увлеклись конструированием, наша жизнь – одно большое приключение, – утверждает Наталья Демидова. – Практически каждый вечер дочки строят что-то новое, интересное. Если и случаются споры, то на научные темы. У нас в доме почти нет никаких других игрушек. На каждый праздник дарим им новый набор «Лего». Когда в школе открылся кружок робототехники, мы туда записались самые первые. Девочкам это интересно, есть большое желание заниматься дальше. Конкурс для них – возможность показать всё то, чему они научились, посмотреть на других ребят.

МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

Пока самые юные участники фестиваля готовились к защите своих проектов, я решила посмотреть, как готовятся к соревнованиям ребята постарше. Сначала за огороженную турникетами территорию пускать меня не хотели – думали, наставник рвётся на помощь к своим подопечным. Дело в том, что соревнующиеся проходили в зону подготовки с полностью разобранными роботами. Команды должны были собрать машины с нуля, подключить к компьютеру, отладить программу. После этого разрешалось попробовать силы на тренировочных заездах. Всё это время педагоги и родители могли лишь издалека наблюдать за своими детьми, не имея возможности им помочь.



Для меня то, что происходило на самих соревнованиях, было сродни маленькому чуду. Я увидела робобильярд, робобоулинг, робоперевозчиков, робосчётчиков, робочертёжников и робогонщиков. Многие махнут рукой: «Разве это чудо?! Сейчас делают таких андроидов, которых отличить от человека можно с большим трудом. А тут робот всего лишь линию правильно прочертил!». И, наверное, эти люди будут правы. Но, с другой стороны, если супермозг собирает целая команда учёных в современной лаборатории, то эти машины собираются обычными школьниками из простых материалов здесь у нас. И если наши дети могут за пару часов собрать довольно умных роботов (например, робосчётчик не просто считает, сколько кубиков того или иного цвета имеется на поле, но считает их в определённой последовательности), то перспективы у ребят самые радужные.

Главный судья соревнований Сергей Гусятников согласен, что занятия робототехникой очень полезны для школьников:

– На занятиях по робототехнике у детей развиваются навыки и конструирования, и программирования. А значит, в будущем из них получатся хорошие программисты и инженеры.

КУБИК РУБИКА, КВАДРОКОПТЕР И 3D-ПРИНТЕР

Кроме участников и наставников команд, Робофест посетили сотни зрителей, желающих приобщиться к чудесам инженерной мысли. В роболаборатории все желающие могли надеть белый халат и поучаствовать в фотосессии в стиле «Чокнутый профессор». Здесь же под руководством опытного мастера можно было научиться управлять мини-коптером, после чего вполне уже по силам поднять в воздух квадрокоптер. Я же с удовольствием смастерила маленького деревянного робота на память о фестивале.

В фойе проходили соревнования для всех желающих по скоростной сборке кубика Рубика и других головоломок. Очередь из желающих окунуться в виртуальную реальность в 3D-очках не иссякала весь день. Большой интерес вызвали и 3D-принтеры. Правда, чтобы увидеть хоть какой-то результат их работы, приходилось ждать минимум полчаса.

Почётные гости фестиваля – и.о. первого замглавы администрации города Юрий Тротт, замминистра образования РБ Гуллярия Ялчикаева, замначальника Рособрнадзора РБ Альберт Яримов – остались довольны высоким уровнем организации и самого мероприятия, и технопарка СФ БашГУ.

ИТОГИ

После нескольких часов увлекательнейших соревнований пришло время для подведения итогов. Победителями в четырёх номинациях стали 34 человека. Лучшие команды робототехников из Стерлитамака, Уфы, Бирска, Учалов и Хайбуллинского района будут представлять республику на всероссийских соревнованиях в Москве.

Особо хочется отметить воспитанников технопарка СФ БашГУ, занявших 4 первых места из 8 возможных. Именно им достался главный приз фестиваля – переходящий кубок, символизирующий единство электроники, механики и программирования. До следующих соревнований он будет храниться у чемпионов.

Ольга КИСЕЛЁВА