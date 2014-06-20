Музыкальная картина

На неделе продолжат работу: в Стерлитамакском историко-краеведческом музее – выставка «Культурные традиции древнего населения Южного Урала»; в Стерлитамакской картинной галерее – персональная выставка петербургской художницы Наташи Шалиной «Рассказы».

20 февраля

В 12 часов на хоккейной коробке школы № 5 пройдёт товарищеский матч по хоккею.

В 12 часов (21, 22 февраля – в это же время) на футбольном поле ЦВР «Надежда» продолжится турнир по футболу на снегу среди образовательных учреждений, посвящённый Дню защитника Отечества.

В 12.30 в филиале № 7 МБУ «Централизованная библиотечная система» (центр башкиро-татарской литературы имени А.Инана, ул.Дружбы, 37 «а») пройдёт спортивно-интеллектуальная игра «Профессия – Родину защищать».

В 14 часов в детском экологическом центре состоится городской экологический слёт.

В 14 часов в информационно-методическом центре пройдёт городской конкурс проектных работ «Юный исследователь».

В 15.30 в филиале № 7 МБУ «ЦБС» (центр башкиро-татарской литературы имени А.Инана, ул.Дружбы, 37 «а») состоится литературно-краеведческая конференция, посвящённая Международному дню родного языка и 110-летию со дня рождения З.Биишевой.

С 18 часов (в это же время: 21 февраля – в школе № 32, 22 февраля – в «Стерлитамак-Арене») в спортивном зале Стерлитамакского филиала БашГУ в рамках V городского турнира «Кубок четырёх мячей» пройдёт матч по волейболу среди женских команд трудовых коллективов предприятий и организаций.

В 19.30 в филиале № 4 МБУ «ЦБС» (креатив-центр, пр.Октября, 30) состоится заседание клуба «Я люблю книги».

21 февраля

В 9 часов в гимназии № 3 пройдёт республиканская научно-практическая конференция «Киекбаевские чтения».

В 10 часов в центральной детской библиотеке (пр.Октября, 43) состоится сказочное приключение «Проказы домовёнка Кузьки».

В 10 часов в школе № 4 пройдут финальные состязания спартакиады «Слава Отечеству!».

В 11 часов в филиале № 10 МБУ «ЦБС» (пр.Ленина, 20) состоится путешествие по страницам народного фольклора «Кладезь народной мудрости».

В 13 часов в филиале № 2 МБУ «ЦБС» (музей-лаборатория занимательных наук «Ньютон-лаб», ул.Коммунистическая, 2) пройдёт квест.

В 14 часов в Стерлитамакском филиале БашГУ состоится конкурс чтецов «Живое звучащее слово».

В 14 часов на коробке детско-подросткового клуба «Спортивные надежды» пройдёт товарищеский матч по хоккею.

В 15 часов в филиале № 3 МБУ «ЦБС» (информационно-культурный центр, пр.Ленина, 30) состоится мастер-класс по ленточной технике «Канзаши».

В 19 часов в Стерлитамакском государственном русском драматическом театре состоится экспериментальная сцена «За закрытыми дверями».

В 19 часов (22, 23 февраля – в это же время) в Стерлитамакском государственном театрально-концертном объединении пройдёт показ спектакля «Ох, уж эти влюблённые».

22 февраля

В 10 часов в филиале № 10 МБУ «ЦБС» (пр.Ленина, 20) состоится познавательный час «На страже Отечества».

В 10 часов в центральной городской библиотеке (ул.Сакко и Ванцетти, 55) пройдёт час патриотизма «Есть такая профессия – Родину защищать».

В 11 часов в ДЮСШ № 2 (ул.Братская, 9) состоится городской турнир по шахматам среди ветеранов.

В 13 часов в филиале № 2 МБУ «ЦБС» (музей-лаборатория занимательных наук «Ньютон-лаб», ул.Коммунистическая, 2) состоится познавательная игровая программа «Великий Эйнштейн».

В 15 часов в Городском дворце культуры – торжественное собрание и праздничный концерт, посвящённые Дню защитника Отечества.

В 16 часов в филиале № 3 МБУ «ЦБС» (информационно-культурный центр, пр.Ленина, 30) состоится концерт хора ветеранов педагогического труда «Оптимист» «Музыкальная картина», посвящённый Дню защитника Отечества.

В 17 часов на коробке детско-подросткового клуба «Буревестник» пройдёт товарищеский матч по хоккею.

В 19 часов в Городском дворце культуры состоится концерт артистов чувашской эстрады.

23 февраля

В 10 часов (24 февраля – в это же время) во Дворце спорта «Стерлитамак-Арена» пройдёт открытый турнир по волейболу среди мужских команд муниципальных служащих, посвящённый Дню защитника Отечества.

В 10 часов в ДЮСШ № 2 (ул.Братская, 9) состоится блицтурнир по шахматам, посвящённый Дню защитника Отечества, и продолжится городской турнир по шахматам среди ветеранов, в 13 часов – блицтурнир по шашкам.

В 12 часов в Городском дворце культуры состоится концерт творческих коллективов ГДК, посвящённый Дню защитника Отечества.

В 18 часов в Стерлитамакском государственном русском драматическом театре состоится показ комедии «Будьте здоровы».

В 19 часов в Городском дворце культуры состоится показ спектакля «Хочу мужа».

24 февраля

В 10.30 в спортивном зале Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса пройдёт открытое первенство по спортивному рукопашному бою «Слава Отечеству!», посвящённое воинам, погибшим в локальных военных конфликтах.

В 18 часов в Стерлитамакском государственном русском драматическом театре пройдёт показ трагедии «Макбет».

В 19 часов в Городском дворце культуры состоится концерт Рифата Зарипова.

25 февраля

В 12 часов в Стерлитамакском государственном русском драматическом театре пройдёт показ сказки «Маугли».

В 18 часов в Стерлитамакском государственном русском драматическом театре состоится показ комедии «Примадонны».

В 19 часов в Городском дворце культуры пройдёт концерт Марата Шайбакова.