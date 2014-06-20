На каток!

Есть ли у горожан возможность заниматься?

Нынешняя зима преподнесла сюрприз – снега выпало мало, температура воздуха держится выше нормы. Спортсменам и любителям зимних видов спорта пришлось долго ждать открытия сезона. Многие при первой возможности встают на лыжи или коньки. Созданы ли в нашем городе условия для занятия зимними видами спорта? Об этом мы спросили председателя комитета по физической культуре и спорту Юрия Анатольевича Селивёрстова, директора ДЮСШ № 2 Александра Николаевича Суздаля и тренера ДЮСШ № 2 Юрия Александровича Усанина.

Юрий Селивёрстов:

– Если говорить о школьниках, то в учебной программе предусмотрена лыжная подготовка, если же ребята хотят целенаправленно заниматься спортом, в городе открыты секции в ДЮСШ № 2 и техникуме физической культуры, в штате – четыре тренера.

– Учебные учреждения обеспечены необходимым инвентарём?

Александр Суздаль:

– В большинстве случаев родители сами покупают всё необходимое, сейчас в магазинах – огромный выбор спортивной одежды, и у ребят есть хорошие современные лыжи, ботинки. Если же нет возможности приобрести самим, то школа предоставляет необходимый инвентарь.

– Любой школьник или студент может заняться лыжным спортом?

Юрий Селивёрстов:

– Да, абсолютно бесплатно. Наполняемость в секциях очень хорошая, и наши успехи в городских и республиканских соревнованиях существенны. К примеру, недавно команда из Стерлитамака заняла первое место на открытом первенстве республики по лыжным гонкам. Среди выдающихся лыжников есть и горожане – Евгений Сафронов, паралимпийский чемпион Ирек Зарипов. Желающих заниматься много, тренеров достаточно. Сейчас в городе около тысячи человек профессионально занимаются лыжным спортом.

Мы планируем открыть лыжероллерную трассу в районе «Сити-Молла», уже закупили 30 комплектов необходимого оборудования. В городе достаточно мест для занятий зимними видами спорта, сейчас идёт реконструкция лыжного комплекса в районе стадиона «Содовик», где будет лыжероллерная трасса с освещением, современной инфраструктурой. Здесь смогут заниматься спортсмены и любители лыжного спорта. В марте 2018 года будет готова проектно-сметная документация, к открытию следующего лыжного сезона и при выделении финансов планируем завершить строительство. В будущем думаем приобрести и электронное оборудование для определения старта и финиша, это позволит точно и быстро фиксировать результат.

Единственное, чего не хватает нашим лыжникам, – пересечённой трассы с подъёмами и спусками, такой местности в городе нет. Раньше была база в Карасёвке, но она находится на территории Ишимбайского района, и мы не можем там постоянно готовить команду к соревнованиям.

– За профилакторием «Ольховка» расположена прекрасная лыжная трасса. Планируется ли благоустроить это место – провести освещение, обустроить так, чтобы люди могли переодеться, выпить чаю после лыжных прогулок?

Юрий Селивёрстов:

– Это зона отдыха, но иногда здесь проводят соревнования по спортивному ориентированию. Проводить сюда освещение не планируется по нескольким причинам. Это нецелесообразно – любой спортивный объект должен охраняться. Также не исключена вероятность пожаров. Для любителей лыжных прогулок эта трасса подходит идеально. Для спортсменов работает база за спорткомплексом «Содовик», сейчас там созданы необходимые условия для комфортных занятий, есть места для переодевания, буфет.

Юрий Усанин:

– Вообще в городе достаточно мест для лыжных прогулок. В скором времени мы открываем новую базу для занятий лыжным спортом на территории второго корпуса гимназии № 1 – бывшего профилактория «Белая берёза», где предусмотрены места для переодевания, душевые кабины, планируем проводить соревнования. Здесь могут заниматься и жители нашего города.

Хорошее место для зимних спортивных занятий находится напротив «Сити-Молла», мы уже сейчас проводим городские соревнования среди школ и учреждений дополнительного образования. Эта трасса освещена.

Жители нашего города, особенно пенсионного возраста, активно занимаются скандинавской ходьбой, особенно популярной в последнее время.

Об увлечении горожан лыжным спортом можно судить по ежегодным соревнованиям «Лыжня России», где участвуют люди разных возрастов – от малышей до ветеранов. Представляете, сколько эмоций у ребёнка, который после пробега получает фирменную лыжную шапочку! Потом он с удовольствием встаёт на лыжи.

Помните, раньше были очень активны профсоюзные объединения крупных предприятий, мы часто проводили соревнования, но в какой-то момент это движение остановилось. Сейчас надеемся, что оно возродится, тенденции уже есть.

– Недалеко от Стерлитамака расположена горнолыжная база. Сколько детей занимаются горными лыжами, бесплатно ли это?

Юрий Селивёрстов:

– Все горнолыжные центры республики объединены, горнолыжный центр Куш-Тау относится к Уфе, но наши школьники занимаются в секциях. Занятия бесплатные, во время соревнований мы организуем подвоз, а вот на тренировки дети ездят на общественном транспорте, два автобуса отходят от автовокзала, один – от колхозного рынка. Принимают в секции всех желающих.

На горнолыжную базу в выходные дни любят приезжать многие горожане, здесь можно взять напрокат инвентарь, выпить чаю или перекусить в кафе. Подобные места привлекательны для бизнесменов, они не боятся вкладывать деньги, развивать инфраструктуру. Может, со временем их привлечёт и лыжный спорт. А предприниматели будут открывать кафе и места для отдыха.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 2 февраля 2018 года)

Альбина РАХИМОВА