На «Лыжне России»

В минувшую субботу утро выдалось довольно морозным, но к полудню на лыжной трассе «Содовик», где проводились соревнования «Лыжня России-2018», было тесно: у стартового створа готовились несколько сотен спортсменов и физкультурников самых разных возрастов – от учеников начальных классов школ до ветеранов, давно разменявших восьмой десяток… Зима выдалась на редкость бесснежная, но накануне организаторы состязаний и их добровольные помощники, как говорится, по сусекам поскребли и лыжню всё-таки проложили неплохую.

На торжественном открытии этих традиционных соревнований участников приветствовали глава администрации городского округа Владимир Куликов, руководитель исполкома партии «Единая Россия» Алексей Серебряков, председатель горспорткомитета Юрий Селивёрстов.

И первыми ушли на дистанцию именно участники VIP-забега: заместитель главы администрации ГО Михаил Григорьев, депутат Совета ГО Владимир Петров, директор Стерлитамакского троллейбусного управления Александр Матвеев и другие руководители.

В целом мы стали свидетелями 16 забегов. Привожу фамилии особо отличившихся: среди школьников сильно прошли дистанцию юные лыжники школ №№ 12 и 32 – Элина Муртазина, Ильгиз Хабиров, Арина Леманова, Артём Галиуллин, Дарья Михайлова, Даниил Куприянов, Надежда Кочедыкова и Данил Матерков; среди учащихся учреждений среднего профессионального образования первыми были Мария Когур из колледжа физической культуры, управления и сервиса, Андрей Андреев из политехнического колледжа; у студентов вузов лучшие результаты показали Оксана Тихонова и Александр Семёнов (СФ БашГУ); среди взрослых лыжников в победители вышли (по возрастам) – Айгуль Андреева и Евгений Сафронов, Анастасия Трофимова и Владислав Чумаченко, Зинаида Данилова и Алексей Кувалдин, Рамиля Шамасова и Александр Хлёсткин; ну и бесконечно я был рад увидеть среди награждаемых победителей гонок хорошо знакомых ветеранов лыжни – Веру Ивановну Воронину

и Евгения Александровича Бортникова.

Безусловно, все горожане, вышедшие в этот день на лыжню, получили великолепный заряд бодрости и чувство удовлетворения качеством своего здоровья!

Олег ПЕРШИН