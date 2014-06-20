Наши баскетболистки – лучшие!

На базе школы № 5 в прошёл финальный республиканский турнир чемпионата школьной баскетбольной лиги «Оранжевый мяч». Участвовали одиннадцать команд девушек и двенадцать команд юношей.

Чемпионками Башкортостана стали баскетболистки стерлитамакской школы № 5 (тренер – учитель физической культуры Элона Асхатовна Бакирова); второе место заняла команда лицея № 4 из Баймака, бронзовые медали – у команды школы № 1 Зиянчуринского района.

Такая победа для стерлитамакских баскетболисток – первая! По словам тренера, особенно отличились Валерия Ермолаева (8 «б» класс) и Анна Чиркова (8 «а»).

В играх баскетболистов не оказалось равных команде из гимназии № 14 Белорецка, второе и третье места заняли команды школы № 4 из Благовещенска и школы № 4 из Мелеуза.

Олег ПЕРШИН