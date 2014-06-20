Нашу историю никому не отдадим!

Квест в честь Сталинградской битвы

Воскресенье. На главной площади содового посёлка толпится народ. Гуляют, катаются с горок, любуются на ещё не убранную ёлку, но ощущение, что все ждут чего-то. Подхожу к высокому седому человеку:

– Простите, пожалуйста, здесь что-то ожидается?

– Да. Сейчас начнётся интеллектуальная эстафета, на молодёжном языке – квест, посвящённый Сталинградскому сражению. Пришёл сюда болеть за внука. Хорошо, что юношеству прививают интерес и любовь к истории. Тем более в наше время, когда появилось много любителей перетолковать известные факты. Меня зовут Геннадий Петрович Логинов. Я – бывший военный. Историю понимаю как великую летопись героических подвигов нашего народа.

– Сейчас очень модно рассуждать, мол, Сталинградское сражение выиграли не умением, а числом при помощи мороза.

– Спорить с такими людьми бесполезно. Но для вас приведу неоспоримые факты. Сталинградское сражение началось в разгар лета – 17 июля 1942 года и продолжалось по 2 февраля 1943-го. За июль-ноябрь Красной армии удалось заставить гитлеровцев увязнуть в оборонительных боях. Где тут действие генерала Мороза? Что касается вооружения: к началу битвы противник имел превосходство над советскими войсками в танках и артиллерии в 1,3, в самолётах – более чем в 2 раза.

Известно, что советские войска потеряли 478741 человека (323856 – в оборонительных сражениях и 154885 – в наступательных). Немецкие войска утратили 500 тысяч. Из них 300 тысяч – немецкие солдаты, 200 тысяч – итальянцы, румыны, венгры, хорваты.

Все серьёзные военные историки – и наши, и заграничные – признают, что в Сталинградской битве ярко проявились новые черты военного искусства Вооружённых сил СССР и высокий моральный дух советских воинов. Например, об этом пишет в своих воспоминаниях немецкий генерал Курт фон Типпельскирх.

Не успели мы закончить беседу, как задымила полевая кухня. Участники квеста подтягивались к ней. Главный специалист отдела по молодёжной политике администрации городского округа Людмила Мальцева объясняет условия:

– Квест «Сталинградская битва» исключает помощь интернета. Надеяться можно только на свои знания и память. Участники получают задания и альбом «Участники Сталинградской битвы». За правильно выполненное задание команда получает фотографию героя Сталинграда (организаторы квеста выбрали шесть человек), вклеивает её и отправляется дальше.

– Назовите имена героев.

– Это удивительные люди. Наша страна потому и победила фашистскую Германию, что о каждом советском человеке, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, можно слагать легенды.

Аня Тимошенко в Сталинград приехала 17-летней девушкой. Когда началась война, сразу пошла добровольцем. Спасла жизнь сотням раненых.

Михаил Петрович Девятаев – командир звена 104-го Гвардейского истребительного авиационного полка. Уничтожил 9 вражеских самолётов. 13 июля 1944 года сбил FW-190, но в тот же день тоже был сбит и попал в плен. В плену угнал самолёт. Привёз командованию важные сведения о засекреченном центре, где испытывалось ракетное оружие.

Мария Павловна Гайдамакина работала на Сталинградской железной дороге. Отвечала за грузы. Частые бомбёжки, неразбериха, огромная ответственность – всё преодолела эта смелая, мужественная женщина.

Валентина Ивановна Матюшечкина – сержант медицинской службы 51-й отдельной армейской конно-санитарной роты. Вывозила раненых на пароконных повозках летом и санях зимой, почти всегда под бомбёжками.

Виктор Андреевич Араканцев служил в Сталинградском 1158-м артиллерийском полку разведчиком. Принимал участие в ожесточённых боях при Вишнёвой балке. Победу встречал прикованным к кровати с множественными осколочными ранениями.

Владимир Семёнович Туров оборонял Тулу, Москву. Несколько раз был тяжело ранен. В августе 1942 года прибыл в Сталинград, который защищал на северных рубежах в составе Сибирской 315-й стрелковой дивизии. После Сталинграда воевал на Северо-Кавказском фронте, освобождал Белоруссию, Украину. День Победы встретил в Германии.

– Людмила, кто помогал вам в организации и проведении квеста?

– Волонтёры – студенты многопрофильного колледжа.

Преподаватель общественных дисциплин колледжа Денис Юрьевич Маркелов рассказывает:

– Меня радует, что квест готовили добровольцы. Мы давно ушли от обязаловки, и это здорово!

Обращение к истории – очень полезная вещь. Во-первых, молодёжь развивается интеллектуально, ведь чтобы разобраться в исторических событиях, необходимы навыки аналитического мышления и отличная память, а также нравственные качества.

– Какие, например?

– Чувство справедливости. Умение понять чужое, не сходное с твоим, мнение. О чувстве патриотизма и не говорю. Только с помощью истории можно воспитать настоящего патриота.

Квест начался с весёлой физической зарядки под зажигательные мелодии. Укрепляем дух, закаляем тело. Морозный воздух прочистил лёгкие. Раз-два, раз-два! Но пора браться за дело. На полевой кухне вскипел чай. Попили, согрелись – и вперёд!

Евгения ДЬЯКОНОВА