Наташа Шалина: «Соберу кусочки мечты…»

Её графика – смелость и буйство красок

В городской картинной галерее открылась выставка петербургской художницы Натальи Шалиной «Рассказы», где представлены графические работы, инсталляции и арт-объекты. Необычность экспозиции подчёркивает неординарность личности самой художницы, приехавшей на открытие выставки для того, чтобы лично пообщаться со своим потенциальным зрителем. Мы попросили автора рассказать о себе и экспозиции.

– Наталья, почему выставка называется «Рассказы»?

– Я привезла в ваш город графику разных циклов и разных серий. Есть здесь красные полотна-инсталляции – это графические рулоны, на которых написаны мои стихи. Я называю эту серию «Красные стихи»: для меня это своеобразная попытка выйти на диалог со зрителем, начать полемику.

Серия «Годы. Страны. Люди. Время» – многочисленные впечатления о моих странствиях по свету. Я много путешествую по миру, но никогда в названиях своих работ не упоминаю конкретное место. На выставке можно найти Брюссель, Ниццу, Голландию. А можно и не найти… Хочу, чтобы зритель сам распознал то или иное место, уловил настроение, прочувствовал атмосферу.

Чёрные серии работ на бумаге, которым лет семь-восемь, представляют собой попытку философски осмыслить жизнь, её скоротечность, сложность, непредсказуемость. А, может быть, что-то ещё…

– Другими словами, вы предлагаете публике самой потрудиться над смыслами?

– Я специфический художник: я не констатирую факты, не изображаю реалистичные вещи, а преображаю всё это в своей голове. Моя трактовка события или явления и есть мой рассказ о том, что я вижу и чувствую. И мой язык, основанный на стилизации и обработке образов, неискушённой публике порой освоить трудно. Моему зрителю нужны насмотренность, определённая подготовка и определённый образовательный уровень.

– Тут на выставке один молодой человек, студент колледжа, довольно смело заявил, что тоже так сможет рисовать.

– Да, мы уже с ним пообщались. И я даже предложила ему краски и лист бумаги. На самом деле, чтобы научиться мыслить и рисовать по-своему, необходимо сначала получить классическое художественное образование. Это моё глубокое убеждение. У меня за плечами – четыре года художественной школы в Красноярске, четыре года Суриковского училища и пять лет худграфа. Сперва жёсткая академическая школа, а уж потом поиски собственного пути, стиля, почерка. Сначала умелая рука, а потом самостоятельно думающая голова.

Кстати, к художникам-реалистам я отношусь с огромным уважением и пиететом. Я авангардист, но училась у русских реалистов. Я фанат Репина, люблю творчество Сурикова, Серова, Коровина. Хотя, конечно, ближе мне всё-таки Малевич, Шагал, Сутин, Гончарова, Ларионов, Филонов. При этом обожаю малых голландцев, мне нравятся примитивисты, ар брют, наивное искусство.





– Ваши объекты «Люди и звери» вызывают у зрителей особый интерес. Что вдохновило вас на создание столь необычной серии?

– У меня уже был подобный проект, сейчас он находится в коллекции Зураба Церетели. Нынешняя серия – это такая игра в ассоциации с фольклором, с моими этническими корнями (я родилась в Сибири), с культом шаманизма. А с белыми фигурами на чёрном всё иначе, для меня это некие прототипы икон.

– Как вас обычно воспринимает публика?

– По-разному. У меня своё чётко выраженное лицо. Меня всегда узнают, но не всегда принимают. И речь не только о зрителях. Некоторые критики утверждают, что я разрушаю пластику фигур, динамику, цветовую гамму. Хотя я цветовик по своей природе. А от цвета иногда ухожу сознательно. Мои любимые цвета – чёрный, белый, красный. Интуитивно выбираю ограниченное количество цветов, хотя могу быть и нежной, и романтичной. Но меняться в угоду публике и критикам не хочу и не буду. Воспринимайте меня такой, какая я есть. А критики я не боюсь. Если художника все хвалят, значит, художника просто нет. У настоящего художника должны быть критики и должны быть ценители.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 14 февраля 2018 года)

Марина ВОРОНОВА