О проведении жеребьёвки по распределению между зарегистрированными кандидатами, политическими партиями платной печатной площади при проведении выборов Президента Российской Федерации в 2018 году

Вниманию зарегистрированных кандидатов, политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов на выборах Президента Российской Федерации в 2018 году.

14 февраля по адресу: г.Стерлитамак, ул.Комсомольская, 82, каб. № 5

состоится жеребьёвка по распределению между зарегистрированными кандидатами, политическими партиями платной печатной площади для размещения агитационных материалов при проведении выборов Президента Российской Федерации в 2018 году.

Регистрация участников жеребьёвки – лиц, уполномоченных зарегистрированными кандидатами на участие в жеребьёвке, уполномоченных представителей политических партий, их доверенных лиц, иных лиц на основании доверенности, выданной политической партией, её региональным отделением проводится 13 февраля до 17.30 по телефону (3473) 25-01-57. Информация об участии указанных лиц в жеребьёвке принимается также по адресу электронной почты: news@srgazeta.ru.

Телефоны для справок: (3473) 25-01-57.

Редакция газеты «Стерлитамакский рабочий»