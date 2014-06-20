Пропал человек!

ОУР УМВД России по городу Стерлитамак разыскивается без вести пропавший гражданин Петров Сергей Дмитриевич, 0.03.1953 года рождения, зарегистрированный: г. Стерлитамак, ул. Проспект Октября, 28-6, который 03.02.2018 года в последний раз выходил, до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы внешности: на вид 60-65 лет, рост 160-165 см., среднего телосложения, лицо овальное, волосы короткие седые, лобное облысение, брови густые, губы тонкие, подбородок прямой, ушные раковины прилегающие, глаза тёмные.

Был одет: шапка черная козырьком, дубленка темного цвета, брюки классические черного цвета, ботинки черные зимние.

В случае установления местонахождения разыскиваемого сообщить в ОУР УМВД Росси по г. Стерлитамаку по телефонам 8(3473)23-79-70, 8-999-74-174-96.