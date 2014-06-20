Одолеть онкологию можно

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак является одной из ведущих причин смертей во всем мире. В России ежегодно выявляют онкологические заболевания более чем у пятисот тысяч человек. Не дать болезни развиться удается примерно в трети случаев. Успешное лечение раковой опухоли возможно на ранней стадии.

Об онкологической ситуации в республике мы беседуем с директором НИИ онкологии Башкирского государственного медицинского университета, заслуженным деятелем науки РФ, членом-корреспондентом АН РБ профессором Шамилем Ганцевым.

— Шамиль Ханафиевич, несмотря на развитие медицины и высоких технологий, рак по-прежнему остается опасным заболеванием и для многих звучит как приговор. Почему?

— Рак — это глобальная проблема, которая существовала всегда. Сами по себе онкологические болезни являются естественным исходом состояния биологической системы. Говоря проще, человек подчиняется законам биологии, значит, подвержен старению. Со временем ткани и органы утрачивают управляемость на клеточном уровне. Клетки начинают размножаться, теряют сходство с родительскими. Организм не может уничтожить «бракованные» клетки, и возникают опухоли.

Как ни парадоксально, онкологическая заболеваемость будет расти параллельно с ростом продолжительности жизни. Раньше люди в среднем жили по 55-60 лет и попросту не доживали до рака. А когда человечество подойдет к средней продолжительности жизни 80-90 лет (что сейчас и происходит), то онкологических больных будет намного больше.

Что касается детских опухолей, сбой происходит на генном уровне. Есть гены с врожденными мутациями, изменениями. В год около ста детей в республике заболевают раком. Характерны патологии лимфатической системы, почек, костной системы, опухоли мозга.

— Что же делать? Можно ли предупредить рак?

— Людям с молодости надо думать о том, как они будут жить в зрелом возрасте, когда запасы здоровья будут исчерпаны. Рак — это заболевание, которым мы расплачиваемся за потерю здоровья в более раннем возрасте. Надо своевременно лечить простые воспалительные заболевания, не допускать перехода заболеваний в хроническую форму. В этом случае рак не придет или вы справитесь с ним.

Несколько лет назад основными онкологическими патологиями были рак желудка и рак легких. Сегодня наиболее частое онкологическое заболевание у женщин — рак молочной железы, у мужчин — простаты. Это гормонозависимые онкологические опухоли. С возрастом активность этих органов снижается, и они становятся слабым местом, где болезнь может себя проявить. Но злокачественные новообразования часто поражают не один орган. Например, легкие — одновременно с желудком, почки — одновременно с кишечником. Часто причиной злокачественных новообразований становится нездоровое питание. Очень важно правильно рационально питаться, и если человек не страдает ожирением, то риски развития рака существенно отодвигаются. Также доказана связь рака и злоупотребления копчеными продуктами, солеными продуктами и сахаром. Таким образом, основное правило для любого человека — минимум соленого, жареного, копченого и минимум сахара.

И, разумеется, одним из важнейших факторов развития онкологических заболеваний является курение. Табак — это сильнейший канцероген, уничтожающий слизистые. Негативно сказывается и злоупотребление алкоголем.

— Как на онкологию влияет экологическая обстановка? В частности, какие показатели в нашей республике?

— Проявление многих онкологических патологий обусловлено неблагоприятной экологией. Понятно, где развита промышленность, там сильнее загрязняется окружающая среда. Республика в этом плане находится в среднем положении. У нас есть и металлургия, и нефтегазовый комплекс, и широкие просторы сельскохозяйственных территорий, где, кстати, тоже не исключаются риски возникновения онкологии. То есть нет такого места на Земле, где можно жить долго и уверенно заявить, что здесь нет рака.

По статистике 2016 года, самая высокая заболеваемость отмечалась в Стерлибашевском районе — на 100 тысяч населения в среднем болеют 472 человека, в Куюргазинском районе — 444 человека. Для сравнения: минимальные пороги, около 180 человек, — в Абзелиловском и Зилаирском районах. Конкретные причины этого еще предстоит изучить.

В Уфе показатель онкологической заболеваемости составил 362 человека на 100 тысяч населения. Среди крупных городов республики печальное лидерство сохраняется за Салаватом — 426 заболевших на 100 тысяч человек. Сказывается высокая концентрация вредных производств в этом городе.

— Как в республике обстоит дело с ранней диагностикой?

— Действительно, в борьбе с раком важна ранняя диагностика. Специалисты разделяют четыре основные стадии рака. Первые две считаются ранними, они довольно успешно поддаются лечению.

Относительно хорошо поставлена ранняя диагностика в Благовещенском районе, где из общего числа онкологических пациентов 56 процентов больных первой и второй стадий. То есть половина пациентов может получить адекватное и качественное лечение. В Межгорье показатель еще лучше — 67,5 процента. Но там проживает достаточно молодое население. Хотя это горная местность и есть радиационные риски возникновения рака.

Другой важный показатель, который учитывают онкологи, — запущенность рака. Когда пациенты выявляются на последних стадиях болезни, помочь им уже сложно. Таких запущенных пациентов почти 50 процентов в Мелеузовском районе, 54 процента — в Дюртюлинском. Каждый третий больной запущенной стадии — в Кушнаренковском районе. Около 40 процентов — в Кигинском, Салаватском районах. По городам больше всего запущенных случаев в Сибае — 25,1.

Очень важно вовремя обследоваться. У нас в стране половина пациентов, больных раком кожи, в течение пяти лет уходят из жизни. Для сравнения: в США до 90 процентов таких пациентов выживают.

— Почему люди запускают рак?

— Основная причина — поздняя диагностика. Многие пациенты боятся обращаться к врачу. Конечно, есть случаи, когда болезнь протекает бессимптомно. Бывают случаи врачебных ошибок. У нас сегодня из числа больных раком ротовой полости 53,8 процента — в запущенной стадии. Среди больных раком молочной железы каждая четвертая пациентка имеет запущенную стадию. Но ведь это не так сложно диагностировать, более того — патологические образования можно обнаружить даже при самообследовании. 38 процентов запущенных случаев рака легких — это значит, пациенты несколько лет не обследовались, несмотря на то, что флюорография проводится ежегодно.

Пациентам надо внимательно, уважительно относиться к себе и своему здоровью. Не отказываться от диспансеризации, доверять врачам и не лечиться нестандартными методами и препаратами.

— В этой связи что делается в республике для борьбы с раком? Достаточна ли материальная, научная база?

— Ученые-онкологи России и Башкортостана не отстают от общих трендов развития мировой онкологии. Мы используем современные хирургические приемы, наши хирурги обладают уникальными возможностями и оперируют рак любых локализаций. Республика сделала большой шаг, получив очень мощный центр ранней диагностики рака, где используются ядерные технологии. В регионе широко используются и возможности лекарственной терапии. Созданы прекрасные школы химиотерапии. Специалисты не только мастерски и адекватно назначают лечение, но и делают его безопасным, уменьшают с помощью других средств токсические проявления болезни. Наш онкологический центр является одним из лучших среди центров Российской Федерации. Мы лечим достаточно много пациентов, причем это не только первичные больные, мы занимаемся реабилитацией — это важнейший государственный вопрос. Человеку, перенесшему хирургическое лечение, к которому присоединяются тяжелые формы лучевой терапии, химиотерапии, нелегко. А мы после такого многокомпонентного лечения восстанавливаем их силы, придаем им запас энергии и необходимый импульс для активного продолжения жизни.

Значительную роль играет Башкирский государственный медицинский университет. Мы интегрированы в российскую медицину и онкологию, в международные онкологические сообщества. Я постоянно встречаюсь с коллегами, получаю информацию из-за рубежа и стараюсь вкладывать это в лечебный процесс нашей кафедры, нашей клиники и нашего региона.

Нашим пациентам отдельно хочу сказать, чтобы они не унывали, не уходили в себя, не впадали в депрессию, не злоупотребляли алкоголем. Лучше доверять нашим врачам, выполнять их рекомендации, так легче достичь успеха.

Для профилактики рака легкого тщательно проветривайте помещения. При работе с химическими веществами используйте средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Необходим полный отказ от курения и своевременное лечение воспалительных заболеваний легких. Не забывайте ежегодно проходить флюорографию.

Для профилактики рака кожи избегайте излишнего пребывания на солнце, носите солнцезащитные очки для задерживания ультрафиолетовых лучей. Соблюдайте меры предосторожности при работе с горюче-смазочными материалами и другими канцерогенными веществами. Не травмируйте родимые пятна и не занимайтесь самостоятельным их выведением.

Для предупреждения рака желудка необходим регулярный прием пищи, ограничение пережаренных и консервированных продуктов, ежедневный прием овощей и фруктов. Пища не должна быть очень горячей и соленой.

С целью профилактики рака толстой кишки необходимо употребление продуктов с большим количеством пищевых волокон, ограничение животных жиров, предупреждение и лечение хронических запоров, соблюдение правил личной гигиены.

Избыточный вес, употребление большого количества жира, аборты — факторы риска рака молочной железы. Желательно грудное вскармливание детей до 1 года. Своевременно лечите гинекологические заболевания. Обязательно проводите самообследование молочных желез.

Профилактика рака женских половых органов предусматривает соблюдение правил личной гигиены, предупреждение и лечение воспалительных процессов. Беспорядочная половая жизнь, частая смена партнеров, аборты способствуют развитию рака.

Для предупреждения рака предстательной железы необходимо соблюдать личную гигиену, вести упорядоченную половую жизнь, лечить хронические заболевания простаты, регулярно делать физические упражнения, ограничивать употребление острой пищи, алкоголя, а также не допускать переохлаждений.

Немедленно обратитесь к врачу, если у Вас:

— длительный кашель, не приносящий облегчения, имеются прожилки крови в мокроте;

— необъяснимая потеря веса, немотивированная слабость и повышенная утомляемость, повышение температуры, малокровие;

— в полости рта, на губах и языке имеются безболезненные уплотнения и язвочки;

— родимые пятна увеличиваются в размерах, кровоточат; язвочки и трещины на коже длительно не заживают и постоянно травмируются;

— нарушение прохождения пищи, чувство жжения за грудиной, снижение аппетита, тошнота;

— продолжительное урчание и тяжесть в животе, неприятные ощущения в области прямой кишки, наличие в каловых массах примеси крови и слизи;

— наличие уплотнений в молочных железах или изменение их формы, кровянистые выделения из соска, незаживающие трещины соска и появление язвочек;

— затрудненное частое мочеиспускание, изменение цвета мочи;

— боли в промежности, зуд и выделения из половых путей, выявление опухоли в нижней части живота, кровотечения, особенности при климаксе у женщин.

Необходимо помнить, что своевременное обращение и доверие врачу — залог выздоровления.

Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».