Память о герое-земляке

В медколледже установлена мемориальная доска

Почти 73 года прошло с тех пор, как Советская армия вместе с союзниками одолела фашизм. У этой Великой Победы много имён. Одно из них в преддверии Дня защитника Отечества увековечили в Стерлитамакском медицинском колледже. Фронтовик Павел Антонович Горошек в своё время окончил фельдшерско-акушерскую школу, которая за эти годы преобразовалась в медколледж. На корпусе учебного заведения, расположенного по проспекту Октября, открыли мемориальную доску в честь героя-земляка.

На крыльце учреждения собрались педагоги и студенты. Возле мемориала в почётном карауле выстроились юные кадеты из четвёртой школы и воспитанники ВПО «Отечество». Директор колледжа Виль Ибрагимов рассказал, что была проведена большая исследовательская работа по выяснению подробностей биографии Павла Антоновича.

Павел родился в 1925 году в деревне Новониколаевке, теперь это Фёдоровский район. Окончил семилетку в Покровке и поступил в Стерлитамакскую фельдшерско-акушерскую школу. Уже гремела война, немец прорывался к Москве, учебное время сокращали. В 43-м молодого Павла отправили на курсы пулемётчиков в Рижское пехотное училище. Благо, для этого ехать в Латвию не требовалось – училище эвакуировали в наш город.

Летом того же года 18-летний юноша вступил в свой первый бой. А уже в сентябре при форсировании Днепра санинструктор Горошек спас из-под обстрела 32 красноармейца, помог ещё 26 солдатам и офицерам переправиться через реку и лично отразил нападение гитлеровцев с автоматом в руках. За смелость и отвагу он был удостоен звания Героя Советского Союза.

После войны Горошек получил юридическое образование, жил и работал в Белоруссии, дослужился до министра юстиции этой республики. Скончался в 1994 году, похоронен на Чижовском кладбище Минска.

О важности события в патриотическом аспекте говорил начальник отдела по молодёжной политике Азат Кускильдин. Племянница фронтовика Валентина Кочетковская поблагодарила людей, причастных к установке мемориальной доски. По словам женщины, в Фёдоровском районе имя дяди носит школа. Теперь памятный знак, отдающий должное герою, есть и в Стерлитамаке.

– Россия жива воспоминаниями о таких мужественных людях, как Павел Антонович, – заметил представитель военного комиссариата, подполковник Радик Амиров. – Как бы сегодня ни хотели переписать историю, приуменьшая роль советского воина в победе над фашизмом, такие мероприятия не позволят нас ввести в заблуждение.

Минута молчания и красные гвоздики, которые студенты опускали на парапет здания, выглядели как дань уважения ко всем, кто более 70 лет назад отстоял нашу страну и наше право на свободную жизнь.

С.КРАСНИЦКИЙ