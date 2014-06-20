«Перезагрузка» в многоквартирном доме

Собственники квартир могут навести порядок, если захотят

– «В спящем» режиме могут работать не только компьютеры, но и находиться собственники многоквартирного дома, – рассказывает Наталья Кадырова, член совета МКД № 28 по улице Сазонова. – Так было и с нами. Долгое время все не хотели «просыпаться» и жили по принципу – мы платим квартплату, а для решения разных проблем у нас существуют совет МКД и председатель, пусть они думают. Хорошо, что мы всё-таки прозрели.

Началось с того, что в марте прошлого года Наталья увидела в квитанции, что площадь мест общего пользования завышена в 2,6 раза (это можно легко посчитать, зная настоящую площадь). Затем жильцы ознакомились с ежегодными отчётами по текущему ремонту за 2015 и 2016 годы, представленными на сайте управляющей компании.

Подробное изучение породило много вопросов: «Почему электрик совершал обход вводных шкафов тридцать четыре раза в год, когда достаточно и двенадцати? Почему единственная скамейка во дворе девятиподъездного дома по документам, оказывается, налаживалась, хотя всё лето простояла целой и невредимой?».

Эти вопросы жители дома поспешили задать председателю и членам совета. Оказалось, что многие из них даже не знали, что находятся в составе совета МКД, а некоторые и вовсе давно не живут в доме.

Председатель совета МКД не смог представить ни одного акта выполненных работ за предыдущие годы, их просто у него не было. Жильцы сделали запрос в управляющую компанию – ООО «УК «ТЖХ» и получили ответ: «На основании постановления Правительства РФ № 731 от 23.09.2010 г. представление актов выполненных работ по статье «текущий ремонт» не предусмотрено. Согласно утвержденному протоколу из вашего дома выбран председатель, наделённый полномочиями по подписанию смет и актов».

– Только в этот момент нам, собственникам квартир, стало ясно, что надо ходить на общедомовые собрания! – Восклицает Наталья.

– Наша проблема в том, что мы не ориентированы в сфере ЖКХ, не знаем законодательной базы, своих прав.

За поддержкой жители обратились в городской центр общественного контроля в сфере ЖКХ, где им объяснили, как правильно составить протокол собрания, посоветовали изучить некоторые законы Министерства ЖКХ. Оказалось, что обязательным приложением к собранию является реестр собственников помещений в МКД. Управляющая компания не имела права представить его, поскольку это являлось бы нарушением федерального закона о персональных данных. Жильцы обратились в Росреестр за электронными выписками, выбрали нового председателя и новый совет МКД. Решили вместе контролировать работы по текущему ремонту, следить за всеми расходами, создали группу в социальной сети, где обсуждают новости, выкладывают акты выполненных работ текущего ремонта, обсуждают их качество.

– За полгода сделано немало, – говорит Наталья. – Разобрались с площадью общего пользования, её пересчитали и деньги вернули каждой квартире. Также первым делом попросили управляющую компанию отремонтировать один подъезд, этого жильцы ждали несколько лет. Привели в порядок разрушенные входные крылья дома, отремонтировали козырьки. Однако после ремонта обнаружили недочёты, при этом сумма потрачена немалая, учитывая, что в доме девять подъездов. Мы потребовали всё устранить. После этого вид козырьков значительно улучшился.

Летом во дворе установили ещё две лавочки, теперь есть место, где могут посидеть мамы с детьми и пенсионеры.

Вместе с электриком и мастерами нашего ЖЭУ мы, члены совета МКД, обследовали электрощиты и подвал. Выяснили, почему в одной из квартир на первом этаже появлялась плесень – нашли две дыры прямо под ней, на следующий день работники УК замазали их раствором. Теперь в этой квартире плесени нет, а ведь она появлялась каждые осень и весну. Ещё на первом этаже каждого подъезда установили дополнительные светильники, раньше их было недостаточно, приходилось впотьмах, на ощупь, подниматься к своей квартире.

Совет МКД, по словам Натальи Кадыровой, должен работать в команде. Каждую работу необходимо контролировать, порой фиксировать на видеокамеру, это здорово помогает. Нужен обязательно юрист. Хорошо, если он будет из числа собственников, потому что надо быть готовым обращаться в суд, отстаивать свои права. Необходим и экономист, который сможет рассчитать тариф на содержание и текущий ремонт дома, отследить, не завышает ли его управляющая компания в своих интересах.

Должность председателя совета МКД непростая, приходится бросать всё и быть рядом с рабочими, электриками во время выполнения текущих работ. Поэтому нужны помощники – такие же активные соседи.

Может, этот пример окажется полезным для собственников других многоквартирных домов, и они смогут привести в порядок то место, где живут.

Альбина РАХИМОВА