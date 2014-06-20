Писатели на завтра

Зачем старшеклассникам «Сириус» и «Артек»

Десятиклассница 5-й гимназии Алсу Ибрагимова и ученик 11 класса БЛИ № 3 Владимир Сафронов – победители и призёры городских конкурсов юных поэтов, писателей и журналистов «Рыцари золотого пера», лауреаты Всероссийского конкурса детского литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы». Их работы были отмечены в номинациях «Поэзия», «Проза», «Исследовательская работа», «Художественное слово».

Алсу и Володя стали участниками январской смены в образовательном центре «Сириус», посвящённой современной литературе. В течение трёх недель пребывания в Сочи ребята, кроме обычных школьных занятий по программе, участвовали в семинарах, лекциях, мастер-классах по литературному творчеству. И не только.

– Порой наши уроки проходили в довольно необычных местах, – рассказывает Алсу. – Я, например, посещала занятия в инженерной мастерской научного парка, расположенного в гостинице медиацентра. Во время занятий мы при помощи лазерной установки сами изготовили перья для письма. Затем чернилами делали рисунки, писали и позднее всё это выгравировали на дереве. Это был необычный опыт: всего за два урока по 45 минут каждый мы успели сделать столько интересного. Спасибо современным технологиям!

– А я хочу похвалить старинные, дедовские технологии, – вступает в разговор Владимир. – В гончарной мастерской мы своими руками делали кружки. Это старинное искусство, для которого нужны глина, краски, глазурь, печка, руки и фантазия. Я на своей кружке, которую привёз домой, нарисовал луг, корову и солнце. Получилось симпатично.

Ещё Володя рассказал, как ему удалось побыть в «Сириусе» не только лириком, но и физиком: он паял по схеме плату – резисторы, транзисторы, светодиоды.

У ребят было много возможностей попробовать себя в различных сферах науки и искусства:

– За смену каждый из нас выполнил около десятка творческих работ. Основным, конечно, стал коллективный конкурсный литературный проект. Над ним мы работали в разных командах, всего их было четыре. А ещё в «Сириусе» можно было посещать клубы, связанные с биологией, химией, инженерией, журналистикой, танцами, искусством кино и многим другим. Но главное, на чём мы сосредоточились, это литературное творчество.

Особенно ребят впечатлил проект, инициированный Южным Федеральным университетом. Школьники получили задание организовать рекламную кампанию и квест по современной книге. Алсу работала в команде, которая продвигала книгу Нины Дашевской «Скрипка неизвестного мастера», а Володя рекламировал книгу Максима Кронгауза «Новогодняя сказка. Выше некуда!».

– Нам помогали несколько мастеров-профессионалов, – говорит Алсу. – Они давали нам советы, направляли нашу энергию в нужное русло и потом оценивали наши работы. Это молодые креативные люди, открытые для общения и умеющие поддержать словом и делом.

– В «Сириусе» мы познакомились со своими сверстниками из разных городов России: Архангельска, Оренбурга, Липецка, Москвы, Ялты, Севастополя, – делится впечатлениями Володя. – Сейчас мы созваниваемся, переписываемся, ведь нас объединяют общие интересы и общий литературный проект.

По итогам смены ребята получили по два сертификата. Первый – по литературному творчеству, второй – за участие в клубной деятельности. И если Алсу посещала клуб «Сторителлинг», где обучалась мастерству рассказывания историй, то Владимир осваивал азы актёрского искусства в «Театральной мастерской».

В рамках смены стерлитамакские школьники побывали на экскурсиях в Сочи, дендрарии, на курорте «Роза-Хутор», в музее Леонардо да Винчи. Алсу очень понравился хоккейный матч, который девушка впервые увидела вживую, а Володю впечатлила кинопремьера ленты «Легенда о Коловрате», после которой состоялась встреча с актёрами, снимавшимися в этом фильме.

А ещё были шикарные номера, вкусная еда и прогулки по берегу моря.

– Что вам дала поездка в Сочи? – спрашиваю ребят.

– Мы объективно оценили свои способности в области литературного творчества, которым хотим продолжать заниматься, – считает Алсу. – Посещали мастерские текстов новой природы и письма, которые вела известный блогер и журналист Римма Раппопорт. На занятиях по цифровому сторителлингу учились самостоятельно верстать тексты и создавать лонгриды.

– Мы отдохнули от заурядной жизни в школе, – признаётся Владимир. – Смогли ощутить себя более свободными, не скованными никакими рамками и клише. Осваивали новые обороты речи, учились делать шутку смешной, писать необычно, так, чтобы заинтересовать читателей, сделать текст живым. Было много встреч с современными писателями и преподавателями Санкт-Петербургского университета – Андреем Аствацатуровым, Юрием Нечипоренко, Леонидом Илюшиным и другими. Для меня, как для человека, который собирается стать журналистом, эти встречи оказались очень важными.

В ноябре Алсу побывала на медиасмене в «Артеке»:

– Я попала в КВН-отряд, у нас проходили профильные занятия по игре в КВН. Для меня эта тема возникла впервые, но КВН меня захватил, я даже стала одним из лидеров нашего отряда. В конце смены на общеартековском конкурсе КВН нам удалось взять кубок.

Ребята считают, что профильные смены в таких центрах, как «Сириус» и «Артек», – это общение, социализация, импульс для дальнейшего роста и развития.

– Они помогают нам понять, чего мы хотим. Там приобретаешь опыт и становишься жадным до новых знаний, – признаётся Алсу. – После «Сириуса» я вернулась домой и купила сразу 20 книг. Буду читать. Хочется узнавать всё больше и больше!

Марина ВОРОНОВА