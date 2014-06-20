Победили наши силачи

В обновлённом спортивном зале школы олимпийского резерва прошли первенство и чемпионат Республики Башкортостан по гиревому спорту. А начались они с приятного события: президент федерации гиревого спорта РБ, директор и главный тренер спортклуба «Культурист» Радик Магданович Ахунов от имени Министерства спорта вручил удостоверения и значки мастеров спорта России, кандидата в мастера спорта и спортсменов первого разряда; призы и подарки от ветеранов гиревого спорта – главного тренера спортивного клуба «Силуэт» С.М.Яппарова и от директора сети «Аптека Док» Д.Р.Аглиуллина.

Итоги подводились в командном и личном зачёте. Командным чемпионом стала дружина силачей из Стерлитамака – воспитанники спортклуба «Культурист», второе место взяла сборная Белорецка, на третьем – команда Октябрьского.

С отличным результатом можно поздравить победивших в своих категориях спортсменов, вошедших в состав сборной Стерлитамака, – Руслана Аккужина и Тимура Усманова (Стерлитамакский колледж физической культуры, управления и сервиса), Михаила Николаева (фитнес-центр «Норис»), Айрата Рамазанова (ООО «Авто-Техно») и Артёма Николаева (Стерлитамакский институт физической культуры).

Несколькими днями ранее СК «Культурист» провёл соревнования по армрестлингу, в которых первые места заняли учащиеся лицея-интерната № 2 Радмир Жданов, Рузиль Хайдаров, Ильгиз Каримов, Айгиз Нигматуллин, ученики школы № 7 Лука Шарифуллин и Евгений Сидоров. В командном зачёте победили учащиеся школы № 7, второе место заняли рукоборцы лицея-интерната № 2, третье – гимназии № 2.

Победители этих соревнований вошли в юношескую сборную Стерлитамака, которая будет защищать спортивную честь родного города в Уфе на республиканском фестивале по национальным и народным видам спорта, посвящённом памяти Г.А.Агзамова.

Олег ПЕРШИН