Политики приходят и уходят

Стоит ли менять названия улиц

«Почему у нас в честь разбойников, вроде Караная Муратова, называют улицы?» (из обращений читателей в редакцию).

Подобного рода обращения, увы, не редкость. Мы неоднократно давали разъяснения по этому поводу. В советскую эпоху сложилась традиция увековечивать в названиях улиц имена различных политических деятелей, революционеров, предводителей повстанцев. Многих из них сегодня не вспомнят даже те, чей менталитет формировался ещё в советскую эпоху. Например, Степана Халтурина, народовольца, совершившего покушение на царя Александра II в Зимнем дворце в 1880 году. Теракт не удался: он убил 11 солдат – героев русско-турецкой войны, зачисленных на службу в императорский дворец, ранил ещё 56 человек, но царь не пострадал. Зато имя террориста потом увековечили в названиях улиц семи десятков городов Российской Федерации. Ещё 15 улиц Халтурина было на Украине, десятки – в других республиках бывшего СССР. В Стерлитамаке в его часть переименовали улицу Малую Заводскую.

В продолжение темы мы провели блиц-опрос горожан на предмет того, что они знают, например, о Фучике. Из десятка опрошенных почти никто не смог ответить ничего вразумительного. А иные юные респонденты и вовсе предположили, что это какой-нибудь мультяшный герой типа поросёнка Фунтика. В действительности Юлиус Фучик – чехословацкий журналист, коммунист, антифашист. Арестованный гестапо, в тюрьме написал самую известную свою книгу «Репортаж с петлёй на шее», которая позднее была переведена на 74 языка мира. Казнён в 1943 году.

Кто знает, где проходила улица Старая Татарская? А Бухарская? Не трудитесь, это одна и та же улица, ныне известная как Латыпова.

Напомним: Лутфулла Сайфуллович Латыпов – большевик, член Мусульманского комитета Стерлитамакского Совнаркома, комиссар по внутренним делам. Расстрелян белочехами 28 сентября 1918 года.

15 апреля 1920 года в местечке Саут-Брейнтри под Бостоном бандиты убили кассира и телохранителя обувной фабрики и похитили деньги. В преступлении обвинили участников рабочего движения Николу Сакко и Бартоломео Ванцетти. Несмотря на противоречивость показаний свидетелей, обоих приговорили к электрическому стулу. На волне пропагандистской кампании по увековечиванию их имён, развернувшейся в 1920-е годы в СССР, Миллионная улица Стерлитамака стала улицей Сакко и Ванцетти.

В СССР не было ни одного города, райцентра, более-менее крупного села, в котором не было бы улицы Ленина. Стерлитамак – не исключение: помимо проспекта Ленина, ещё и отчество вождя мирового пролетариата у нас увековечено в улице Ильича. Имя писателя Аркадия Гайдара носят две улицы. Причём, больше известна улица Голикова – по подлинной фамилии комбата Части особого назначения, который в годы гражданской войны бывал в нашем городе.

Улица Николаева названа в честь солдата пулемётной роты, возглавлявшего Стерлитамакский Совет рабочих и солдатских депутатов и городскую милицию (военизированную дружину большевиков и эсеров). Горожане обвиняли его во взяточничестве, укрывательстве дезертиров, в незаконном изъятии хлеба у населения и даже избили за самоуправство и превышение власти. Уехал в Саратов, где и пал от рук правых эсеров.

В Уфе и Стерлитамаке увековечено имя Егора Сазонова – убийцы В.Плеве (министра внутренних дел дореволюционной России). Убей этот эсер советского наркома внутренних дел, выкорчевали бы весь его род до седьмого колена, а заодно и всех, кто имел неосторожность хотя бы поздороваться с ним. Но за царского министра он отделался каторгой, а в советскую эпоху его именем повально называли улицы.

Практика переименования улиц применялась и до революции, правда, не в угоду политической конъюнктуре. Так, мрачная Кладбищенская ещё в конце 19 века стала Верхнеуральской (по названию тракта, проходившего по ней), затем – просто Уральской. Наконец, в 1954 году, в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией, стала именоваться улицей Богдана Хмельницкого.

Переменчивость идеологических приоритетов порой приводила к многократной перетасовке названий улиц. Одна из них успела сменить пять имён: была Дворянской, Гражданской, Советской, Сталина, пока в эпоху хрущёвской «опалы» вождя не стала улицей Мира. Четыре раза меняла таблички и улица Комсомольская: была Церковной, Базарной, Пролетарской, и, наконец, в 1948 году, в год 30-летия ВЛКСМ, приобрела нынешнее название.

Порой такая перетасовка приводила к курьёзам. Проулок Острожный, переименованный в улицу Тюремную в советскую эпоху, как бы в насмешку над заключёнными, стал именоваться улицей Свободы. Ныне – улица Кутузова.

В постсоветское время были увековечены имена З.Валиди, пугачёвца Караная Муратова, первого коменданта пристани Ивана Панурина – личности тоже небезупречной…

Но в отличие от деятелей, чьи судьбы так или иначе были связаны с историей и культурой города, никакого отношения к Стерлитамаку не имеют личности вроде Николая Баумана, Сергея Кирова, Моисея Володарского, Клары Цеткин и других. Оценка их деятельности в постсоветское время претерпела кардинальные изменения.

Время примирило их в названиях городских улиц. Тем не менее, вопрос, поднятый читателем, надо признать, не лишён оснований. В том смысле, что политики приходят и уходят, идеологические приоритеты могут меняться. Поэтому вряд ли есть смысл впредь при выборе наименований новых улиц увлекаться увековечиванием имён политических деятелей.

Фаяз ЮМАГУЗИН