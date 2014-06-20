Пожарные извещатели – в каждый дом

Прибор поможет избежать беды

Дети – это наше трудное, но такое желанное счастье. Когда наши непоседы познают мир, им некогда задумываться над своими действиями. При этом юные исследователи предпочитают всё проверять на себе. Часто такие опыты приводят к самым плачевным последствиям. Пожары – одни из них.

Одним из самых простых способов, если не предотвратить пожар, то хотя бы избежать человеческих жертв, – это автономные дымовые извещатели. В случае задымления помещения прибор издаёт звуковой сигнал. Услышав его, можно или затушить возгорание, не дав разгореться пламени, или быстро покинуть помещение.

Согласно Указу Главы Республики Башкортостан и Постановлению Правительства Республики Башкортостан в домах и квартирах, где проживают малоимущие граждане, многодетные семьи и семьи, находящиеся в социально опасном положении, бесплатно устанавливаются пожарные дымовые автономные извещатели.

В Стерлитамаке установка началась в октябре прошлого года. До декабря смонтированы 736 приборов. В этом году работа продолжается.

– Сегодня первоочередная задача – это максимально быстро и эффективно охватить эти семьи, – утверждает главный специалист отдела мобилизационной подготовки и гражданской защиты Ольга Михайловна Комзалова. – Это особенно актуально в связи с ростом пожаров в городе. Установка извещателей повысит оперативность реагирования пожарно-спасательных подразделений.

По словам Ольги Михайловны, на последнем селекторном совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Марат Шарифович Магадеев призвал все семьи, в которых есть дети, устанавливать в своих домах и квартирах пожарные извещатели.

На днях автономные пожарные дымовые извещатели установили в квартире, где проживает многодетная семья Линденберг. Пока монтировали приборы, представители городской администрации совместно с пожарными провели с главой семейства и его супругой профилактическую беседу по правилам пожарной безопасности в квартире и вручили памятку.

К сожалению, многие горожане отказываются от установки пожарного извещателя.

Одни не знают или не понимают принцип действия прибора, другие считают, что его монтаж нарушит эстетический облик квартиры, третьи просто отсутствуют дома. Пример семьи Линденберг показал, что все опасения беспочвенны – прибор компактен, его установка проходит быстро, после монтажа мусора не остаётся.

Учитывая большой объём работ, возможна установка извещателей в вечернее время, выходные и праздничные дни. Каждый специалист должен иметь при себе паспорт и удостоверение сотрудника компании «Ютас». После установки подписывается двусторонний акт.

По всем вопросам можно обратиться в отдел мобилизационной подготовки и гражданской защиты администрации городского округа по телефонам: 24-24-70, 24-38-17.

Ольга КИСЕЛЁВА