Праздник мужества и благородства

Тёплые слова и награды – защитникам страны

Офицеры в парадных кителях, военные пенсионеры, статные дамы и непоседливые дети – накануне Дня защитника Отечества в просторном ГДК было тесновато, особенно у гардероба. В фойе дворца публику «разогревал» ансамбль, игравший живую музыку. Здесь же развернулась праздничная торговля. Гастрономическое изобилие мясных полуфабрикатов, молочная продукция, кондитерские изделия пользовались спросом, но – после концерта. А пока народ торопился в большой зал ГДК.

Военком Р.Н.Хайрутдинов вручает М.Х.Давлетшину юбилейную медаль

До начала торжества зрители обсуждали и бесснежную зиму, и политические нюансы предстоящих выборов. Отдельно говорили о красивой дате – в этом году исполняется 100 лет со дня создания Красной армии и флота. По словам ветеранов, размах юбилея подтвердит значимость армии в деле обеспечения мирной жизни и сохранения баланса на международной арене. Продолжил тему достижений наших войск первый заместитель главы администрации Александр Пантелеев.

Я рад поздравить вас с одним из самых благородных и мужественных праздников! История России – это свидетельство ярких побед, героизма, отваги и преданности Отчизне многих поколений воинов. С особой признательностью я обращаюсь к ветеранам Великой Отечественной войны, тем, кто самоотверженно воевал в Афганистане, Чечне и других горячих точках. Спасибо вам за доблесть и смелость! Вечная память павшим бойцам!

За активное участие в мобилизационной подготовке граждан Александр Пантелеев вручил благодарности от администрации города сотрудникам нескольких предприятий.

Военный комиссар г.Стерлитамака и Стерлитамакского района Рамиль Хайрутдинов назвал российских военных примером гордости и мужества. Он рассказал, что нынешнее поколение достойно продолжает традиции предшественников, надёжно охраняя национальные интересы России. Завершая своё поздравление, Хайрутдинов пожелал всем крепкого здоровья, мирного неба и сил трудиться на благо нашего Отечества.

Грамоты от военного комиссара РБ за воспитание молодёжи получили работники образовательной сферы и общественных организаций. Ветеранов наградили памятными медалями за многолетнюю добросовестную службу.

Проникновенно поздравила защитников страны обладатель Гран-при городского конкурса «Педагог года-2018», учитель английского языка гимназии № 1 Ирина Цовбун.

– Я хочу, чтобы ваши сердца всегда были согреты теплом, заботой и вниманием, – растрогала выступлением не только военных, но и остальных мужчин в зале педагог.

Под залихватскую дробь очаровательных барабанщиц грянул концерт. Патриотические баллады, масштабные танцы и фольклорные композиции от лучших творческих коллективов города встречали аплодисментами. С тихим звоном медалей хлопали военнослужащие, возгласами «Браво!», «Молодцы!» удостаивали артистов зрительницы. С нескрываемым почтением взирали на поющих и отплясывающих на сцене людей в солдатской форме самые юные горожане. Им ещё предстоит выполнить свой долг перед Отчизной.

Н.ВАВИЛОВ