Про плиту и грибы

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– Проходите, посмотрите, у меня дома даже грибы растут! – Валентина Александровна Кучеренко встречает нас с фотокорреспондентом в прихожей и ведёт в зал.

Сырая стена, обои с потёками, плесень.

– Это не только на моём восьмом этаже так, – объясняет хозяйка. – На седьмом этаже молодая семья живёт с ребёнком, они в кладовку даже зайти не могут, у них там лёд…

Проблемы у жильцов дома № 54 по ул.Коммунистической появились давно: дом блочный, в бетонной плите на уровне 8-го этажа образовалась щель.

Вдобавок протекает крыша. Из-за этого отсыревают и промерзают стены в квартирах.

– Сколько мы обращались в наше ТСЖ, – сетует пенсионерка. – С начала осени ходили, просили отремонтировать – бесполезно.

Мы дозвонились в ТСЖ «ЖСК Стерлитамакский». Председатель правления Алсу Гайнуллина заверила редакцию, что на днях в доме № 54 по ул.Коммунистической будет произведён ремонт – над одним из балконов установят фальшкровлю. Затем плиту оштукатурят, щель заделают.

Этот разговор состоялся в начале декабря. Погодные условия (минус 17 градусов) смущали и нас, и Валентину Александровну, но не сотрудников ТСЖ. Работы действительно были проведены, теперь в квартире у пенсионерки стало теплее. Жильцы ждут весны: только когда потеплеет, можно будет окончательно завершить ремонт, в том числе побелить плиту.

Екатерина ЯКОВЛЕВА