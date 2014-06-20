«Рассказы» Наташи Шалиной

8 февраля в 17 часов в городской картинной галерее открывается выставка «Рассказы» художницы из Санкт-Петербурга Наташи Шалиной. Графика, инсталляции, объекты Натальи пронизаны атмосферой Петербурга, той её стороной, где интеллектуальная изощрённость свободно уживается с отголосками культурной среды 70-80-х годов прошлого века, несущей здоровый заряд подросткового хулиганства.

Творчество Шалиной во многом опирается на опыт кубофутуризма и супрематизма. Её искусство следует воспринимать как попытку высказаться о главном, не прибегая к банальностям.

«Рулонная графика», «театральные» инсталляции и объекты, представленные на выставке, – это успешный выход за пределы станкового формотворчества, расширение зоны действия разработанной художником образной системы и попытка примерить на себя одеяния монументального живописца сакрального толка», – так оценивают творчество Натальи Шалиной отечественные искусствоведы.

Экспозиция будет работать до 4 марта.