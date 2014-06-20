Развлечения для всей семьи

Продолжение Всероссийского фестиваля

В минувшее воскресенье в парке им.Ю.Гагарина прошёл праздник снега, организованный в рамках фестиваля «Выходи гулять». Снегом, конечно, нынешняя зима пока не радует, но веселью, царившему на площадках парка, это никак не помешало.

Здесь всегда много посетителей, особенно в выходные дни: родители с детьми приходят на каток, для желающих скатиться с высокой ледяной горки построено специальное сооружение, а ещё всей семьёй можно посмотреть на город сверху вниз с колеса обозрения.

В программе праздника был розыгрыш призов, в котором могли участвовать те, кто приобрёл билеты на аттракционы. Творческие коллективы подготовили концертную программу, весь день в парке звучала живая музыка – для горожан выступали артисты ансамбля «Водолей».

В этот день веселились не только дети, которые посещали аттракционы, участвовали в «Весёлых стартах», бегали по ледяным лабиринтам, но и пожилые люди. Они, не стесняясь, танцевали на открытом воздухе и дружно аплодировали музыкантам.

Как отметил начальник отдела ЖКХ Ильдар Гарифуллин, Всероссийский фестиваль «Выходи гулять» инициирован Минстроем РФ и проходит во всех регионах, успешно справившихся с реализацией федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В рамках этой программы в 2017 году благоустроены 98 дворов и одна общественная территория. До 9 февраля продолжится приём заявок от населения с предложениями по обустройству улиц, парков и скверов города.

Альбина РАХИМОВА