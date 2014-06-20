Региональная лизинговая компания РБ планирует в I квартале 2018 года оказать поддержку предпринимателям объемом 150 млн. рублей

Субъекты индивидуального и малого предпринимательства Республики Башкортостан могут приобрести новое оборудование на условиях льготной финансовой аренды (лизинга). Это стало возможным благодаря созданию в конце 2017 года Акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан». Акционерами компании являются Республика Башкортостан и «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (АО «Корпорация МСП»).

В I квартале 2018 года компания планирует оказать поддержку малому бизнесу на сумму 150 млн. руб.

На сегодняшний день на рассмотрении в АО «РЛК Республики Башкортостан» находится 33 заявки на льготный лизинг самого разнообразного технологичного оборудования.

Так, например, в планах ООО «Сферра» (производство стальных труб, полых профилей и фитингов) произвести расширение продуктовой линейки с помощью нового станка шовной TIG-сварки. ООО «Торговый дом Завод весового оборудования» (производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей) планирует к приобретению современное металлообрабатывающее оборудование импортного производства. Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Кармаскалинское молоко» (производство молока и молочной продукции) в рамках сотрудничества с АО «РЛК Республики Башкортостан» планирует к приобретению в лизинг оборудование по розливу молочной продукции.

«По предварительным оценкам, получить финансирование по программе льготного лизинга в 2018 году смогут более 100 субъектов индивидуального и малого предпринимательства, – отметил генеральный директор АО «РЛК Республики Башкортостан» Азамат Асадуллин. – Данное сотрудничество позволит им за счет модернизации и укрепления производственного потенциала в значительной степени увеличить объемы выпускаемой продукции, получить дополнительные возможности по расширению рынков сбыта, в том числе за счет сотрудничества с крупнейшими заказчиками с государственным участием».

Программой льготного лизинга АО «РЛК Республики Башкортостан» могут воспользоваться индивидуальные и малые предприятия, соответствующие установленным требованиям и планирующие организацию, расширение или модернизацию производства за счет приобретения нового оборудования российского и/или импортного производства. Приоритетными видами деятельности для предоставления льготного финансирования являются высокотехнологичные обрабатывающие производства (в том числе – переработка и хранение сельскохозяйственной продукции), имеющие экспортный потенциал.

Безусловным преимуществом для лизингополучателей – участников программы – являются низкая стоимость финансирования (от 6% до 8% годовых, тогда как большинство рыночных предложений составляют 17% годовых и выше) и размер минимального авансового платежа (от 15%). Срок финансовой аренды (лизинга) – до 60 месяцев. Для лизингополучателей, работающих на специальных налоговых режимах предусмотрена возможность выступить балансодержателем приобретенного предмета лизинга и тем самым оптимизировать налоговые отчисления.

В соответствии с установленными АО «РЛК Республики Башкортостан» планами общая стоимость переданного лизингополучателем оборудования в 2018 году составит 2 млрд. рублей.

Напомним, что Программа льготного лизинга оборудования Корпорации МСП реализуется в соответствии с паспортом приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, и предусматривает создание сети из 4 региональных лизинговых компаний (2 компании были созданы в 2017 году, еще две будут организованы в 2018 году). Деятельность создаваемых лизинговых компаний в первую очередь направлена на обеспечение доступа субъектов индивидуального и малого предпринимательства к закупкам крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации.

В октябре 2017 года Республика Башкортостан была признана победителем проводимого Корпорацией МСП конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на право учреждения региональной лизинговой компании в рамках реализации программы льготного лизинга оборудования. Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан организована в форме акционерного общества с уставным капиталом в 2 млрд рублей, который формируется за счет взноса Корпорации МСП в размере 1,5 млрд рублей и Республики Башкортостан в размере 500 млн рублей.

Пресс-служба Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму