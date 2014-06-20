Республиканский Фонд защиты диких животных объявляет очередной XVII конкурс «Рыцарь леса-2018″

по номинациям:

1. Охотинспекторы, рыбинспекторы, егери, лесники, работники МВД, природоохранной прокуратуры, охотничьих хозяйств и других природоохранных организаций, то есть работники, занимающиеся защитой и охраной диких животных и среды их обитания по долгу службы.

2. Работники особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

3. Сотрудники научно-исследовательских и учебных заведений, занимающиеся исследованием и сохранением диких животных и среды их обитания, а также подготовкой кадров в этой сфере.

4. Граждане, занимающиеся защитой диких животных и среды их обитания по личной инициативе, по зову совести.

5. Государственные чиновники, представители законодательной сферы, сотрудники муниципалитетов различных уровней, представители бизнеса, внесшие значительный вклад в защиту и сохранение диких животных и среды их обитания.

6. Издательства, редакции журналов, радио, телевидения – за наиболее значимую серию публикаций, передач, связанных с защитой диких животных и среды их обитания, воспитанием любви к ним.

7. Журналист, фотограф (снимающий животных в естественной среде обитания), писатель, художник – за наиболее яркие произведения, статьи, фотографии о диких животных.

Для участия в конкурсе необходимо в оргкомитет конкурса до 31 марта 2018 года представить ходатайство-обоснование с отражением достижений номинанта (соискателя).

Ходатайства принимаются от заинтересованных организаций, учреждений, предприятий, учебных заведений и частных лиц без ограничений по адресу: 450006 г. Уфа, ул. Ленина 86, офис 206, Региональное отделение Русского географического общества в РБ, Зиганшину К.Ф. На конвертах обязательно сделать пометку «Фонд защиты диких животных», «Рыцарь леса-2018».

В ходатайстве следует указать:

1. Полное ФИО номинанта и год рождения;

2. Настоящее (по желанию или для пенсионеров – предыдущее) место работы и стаж работы в области той номинации, по которой выдвигается соискатель.

3. Описание конкретных заслуг номинанта. Если соискатель ранее получал звание «Рыцарь леса» либо степень лауреата, то конкретные заслуги указываются только за последний период (после награждения).

4. Ходатайство подписывается руководителем учреждения (скрепляется печатью), либо руководителем подразделения (скрепляется печатью), либо частным лицом, выдвигающим номинанта.

Объем ходатайства не должен превышать 2 страницы. К ходатайству могут быть приложены подтверждающие материалы. Для 6 и 7 номинаций такие материалы обязательны! Передачи на радио и телевидении должны быть присланы в виде интернет-ссылок, чтобы у комиссии была возможность просмотра и прослушивания той или иной передачи.

Если в номинации №7 участвует фотограф, то он должен дать согласие на представление его фоторабот (фотографий) в сети Интернет. Согласие пишется номинантом в свободной форме и пересылается в комиссию в виде файла в формате pdf. При этом обязательно указывается полное ФИО фотохудожника (фотографа), цель – для чего передаются фотоснимки, согласие на размещение этих фотоснимков в сети Интернет на сайте Башкирского отделения РГО и в разделе «Рыцарь леса» на сайте Камиля Зиганшина, и личная подпись номинанта. Автор имеет право снизить качество фотографий посредством современных программ по обработке изображений, но оно должно быть нормальным для восприятия любого пользователя на экране персонального компьютера.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Рыцарь леса – 2018» состоится в рамках научно-практической конференции «Проблема охраны и защиты диких животных и среды их обитания в РБ» 10 апреля 2018 года в 14.00 в актовом зале Министерства природопользования и экологии РБ по адресу: г. Уфа, Ленина 86.

Общая программа конференции прилагается. Уточненная программа с названием конкретных докладов будет размещена позже на сайтах Фонда защиты диких животных (www.ziganshin.ru), Башкирского отделения РГО в РБ (www.rgo-rb.ru) и Минэкологии РБ (www.ecology.bashkortostan.ru).

Справки по телефонам:

+7 (927) 33-67-813 (учёный секретарь комиссии Мартыненко Василий Борисович);

+7 (937)302-44-61 (ведущий эксперт комиссии Едренкина Людмила Анатольевна);

+7 (347) 285-03-80 (исполнительный директор БО РГО Галеева Римма Талховна).

Состав президиума конкурса «Рыцарь леса-2018»

Зиганшин Камиль Фарухшинович – председатель Фонда защиты диких животных, председатель Башкирского отделения РГО;

Хадыев Илдар Римович – министр природопользования и экологии РБ;

Шарафутдинов Марат Искандарович – министр лесного хозяйства РБ;

Шайхутдинов Рунар Анатольевич – Башкирский природоохранный межрайонный прокурор;

Яхин Ильдус Рафакович – заместитель министра природопользования и экологии РБ.

Программа проведения конкурса «Рыцарь леса-2018»

14:00-14:05 Приветственное слово К.Ф. Зиганшина к участникам и гостям конкурса.

14:05-15:30 Доклады участников конференции.

15:30-17:00 Торжественное награждение победителей конкурса «Рыцарь леса – 2018».

17:00 Фуршет.