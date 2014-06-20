Рукопашный бой

Городская федерация рукопашного боя провела открытое первенство Стерлитамака, посвятив его памяти воинов, погибших в локальных военных конфликтах. Участвовали 130 спортсменов, 15 команд из городов юга Башкортостана.

В командном зачёте первое место заняла команда «Рукопашный бой» из Стерлитамака, второе – у местной команды «Боевое самбо», третье – у рукопашников Ишимбая.

В личном зачёте в своих возрастных и весовых категориях победили: Роберт Мустакимов, Евгений Петушков, Данил Поскрёбышев, Алексей Буркин, Дмитрий Казаков, Вадим Хуснетдинов, Дмитрий Афанасьев, Тимур Пашкин, Евгений Сафин, Артур Муратов, Марсель Фаизов (все из школы № 1), Линар Сафиуллин и Реналь Мухтасаров (школа № 7), Данила Воронов (Стерлитамакский колледж физической культуры, управления и сервиса).

В.ДАНИЛОВ