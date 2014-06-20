Русское сумо, катание на «лошадях» и бег в мешках

Как простились с зимой в Кошачьем посёлке

Заросли кустов и деревьев, бурелом и мусор – так ещё год назад выглядела детская игровая и спортивная площадка в Кошачьем посёлке. Преображение стало возможным благодаря инициативе неравнодушных жителей этого района, работе уличных комитетов и администрации города. Теперь здесь весело и с пользой проводят досуг не только маленькие жители посёлка, но и взрослые. 30 декабря всем посёлком отмечали наступающий Новый год. В прошлую субботу все дружно встречали Масленицу.

Весёлые скоморохи рассказали об истории зарождения праздника и его традициях, потом стали интересоваться у ребят, сколько длится Масленица, какой у неё символ, просили назвать каждый день масленичной недели и т.д. На одни вопросы ребятишки отвечали бойко, чтобы дать правильный ответ на другие, приходилось просить подсказку у взрослых.

Внезапно появившаяся Зимушка-Зима, не желая уходить, то грозилась всех заморозить, то напоминала о весёлых зимних забавах. И хотя зима в этом году выдалась бесснежной, детишки на празднике смогли посоревноваться в кидании снежков на меткость. Вспомнив традиции Масленицы, устроители пригласили гостей покататься на лошадях. В роли лихих рысаков выступали папы, мамы и даже бабушки. Довольные ездоки, сидя в тюбингах, всячески подбадривали своих ездовых лошадок. Альтернативой кулачным боям выступил конкурс «Русское сумо»: игроки без помощи рук, работая лишь плечами, должны были вытолкнуть соперника из импровизированного круга. Участники с удовольствием мерились силами, зрители азартно болели за «своих». Вспомнили организаторы праздника и о традиционном беге в мешках и переносе яйца в ложке. Всем конкурсантам вручили сладкие призы.

И какая же Масленица без конкурса на лучшую хозяюшку? На длинном столе выстроились в ряд пресные и дрожжевые блины, пироги и даже торт. Попробовать вкусности и проголосовать за наиболее понравившиеся могли все желающие. Некоторым гостям удалось поучаствовать в конкурсе на скоростное поедание блинов без помощи рук. В конце праздника лучшим хозяйкам вручили призы – блинные сковородки для дальнейшего совершенствования мастерства.

Зимушка-Зима устала от активного времяпрепровождения – ведь силы не те, что в декабре! Пришлось ледяной красавице уступить место Весне. Закончился праздник традиционным костром, в котором сгорело чучело Масленицы. Организаторы праздника обещают, что это не последнее мероприятие, проводимое на этой площадке, – впереди много интересного.

Ольга КИСЕЛЁВА