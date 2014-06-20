Софья Чурова: «Самая сплочённая команда – на выборах»

О советской избирательной системе, курьёзах и обязанностях избирателя

Софья Михайловна Чурова, почётный гражданин Стерлитамака, работает в избирательной системе с 1984 года. 17 лет была заместителем, а затем и председателем территориальной избирательной комиссии, с 2016 года – член ТИК г.Стерлитамака. Со времени её работы в избирательной системе в городе было проведено около 50 выборов различного уровня: федеральных, республиканских, местных, а также референдумов. За безупречную работу в этой сфере Софья Михайловна поощрена Почётным знаком ЦИК России «За заслуги в организации выборов».

«НЕГОЛОСОВАВШИХ ПОМНЮ ПОФАМИЛЬНО»

– Софья Михайловна, вы начинали свою деятельность в избирательной системе ещё в советские времена. В чём главное отличие современных выборов и прошлых избирательных кампаний?

– Формально советская избирательная система обладала всеми важными демократическими признаками: выборы были всеобщими, равными, прямыми и тайными. Фактически же выборы превратились в ритуал, который никак не влиял на руководящий состав государственных органов. Тогда в выборах не было главного – возможности выбирать из нескольких кандидатур, а не голосовать «за» или «против» кандидатур, определённых руководителями партийных органов.

Участие населения в выборах превратилось в некую привычку, хотя мы и это называли праздником: везде играла музыка, люди наряжались в лучшее, семьями шли на избирательные участки, где работали буфеты и можно было купить дефицитный товар. Да и явка на выборы была 99,9 процента, не голосовали единицы. Я даже сейчас помню фамилии отдельных из них. Но эти 99,9 процента достигались в некоторой степени за счёт того, что участковые избирательные комиссии (УИК), что греха таить, допускали послабление закона, и некоторые избиратели голосовали за своих родственников. Благо наблюдателей тогда не было, а система была однопартийной. По своей сути выборы до конца 80-х годов служили способом сохранения монополии компартии.

В начале 90-х на конституционном уровне был заложен ряд основ и принципов, которые затем были закреплены в российской избирательной системе: свободное выдвижение и обсуждение кандидатур, проведение предвыборной агитации, включение в избирательный бюллетень неограниченного количества кандидатов, проведение выборов по одномандатным и многомандатным округам, гласность и открытость подведения итогов голосования и другие.

Сейчас избирательное право в России не уступает системе выборов наиболее развитых стран. Об этом говорят оценки международных наблюдателей и экспертов, которые неоднократно присутствовали на выборах и у нас в городе. А зачастую наше избирательное законодательство значительно опережает правовые нормы Запада. Перед нами наглядный пример выборов действующего президента США Д.Трампа, который победил, набрав примерно на 3 млн голосов избирателей меньше, чем его соперник. Это произошло потому, что в США президента в итоге выбирают выборщики от штатов. В их истории это 5 случай, когда народ выбрал одного кандидата, а президентом стал другой. Это явное несовершенство избирательного законодательства.

ПАМЯТКА ЧУРОВОЙ

– Что самое сложное в организации процесса голосования?

– На первый взгляд, кажется, что всё здесь просто. Но подготовка и проведение выборов – очень сложное дело. Так, нарушив проведение какой-то избирательной процедуры, можно лишить кандидата возможности быть избранным. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав…» – это фолиант из 480 страниц убористого текста. И таких законов в области избирательного права несколько. Наши организаторы выборов не профессиональные юристы, а обычные люди самых разных профессий. Им трудно ориентироваться во всех нормативных актах. И мы решили по каждой избирательной процедуре, исходя из требований законов, писать краткие памятки. Получалось конкретно, чётко, ясно, главное – просто и понятно. И таких памяток за избирательную кампанию мы готовили 15-20 штук. Организаторы выборов, как говорится, были вооружены. Однажды мне рассказали один анекдотический случай. На одном из избирательных участков наблюдатель стал делать замечания, что подсчёт голосов проводится неправильно. На что секретарь УИК ответила: «Как неправильно? Мы всё делаем по памятке Чуровой». На этом инцидент был исчерпан.

Несколько сложнее организовать голосование там, где УИКи не очень добросовестно подошли к сверке списков избирателей. Эта процедура предусмотрена законом и провести её необходимо тщательно. Иначе невключение того или иного избирателя в список приводит к конфликтам. Избиратели недоумевают, почему их нет в списках, хотя они давно зарегистрированы по данному адресу, или же почему давно умерший родственник находится в списках. Комиссии эти недостатки устраняют в присутствии избирателей.

Некоторая сложность при организации голосования заключается в том, что на избирательных участках присутствуют много наблюдателей, доверенных лиц кандидатов в депутаты и других лиц с достаточно низкой правовой культурой. Не зная своих прав и обязанностей, они пытаются вмешиваться в действия участковых избирательных комиссий, зачастую ведут агитацию, что в день выборов да ещё на участках категорически запрещено, пытаются зайти в кабину для тайного голосования к избирателям, участвовать в подсчёте голосов, не выполняют законные требования председателя участковой избирательной комиссии. Всё это создаёт нервозную обстановку на избирательном участке и усложняет работу.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 27 февраля 2018 года)

Гузель СИТДИКОВА