Страна мечты, успеха и призванья

К 100-летию допобразования

В этом году дополнительному образованию в России исполняется 100 лет. Основные торжества ещё впереди. На днях во Дворце пионеров и школьников им. А.П.Гайдара прошёл республиканский семинар-практикум «Традиции и инновации в системе дополнительного образования». Организаторами выступили городской отдел образования, СФ БашГУ, информационно-методический центр и Дворец пионеров и школьников им. А.П.Гайдара.

Кандидат педагогических наук Елена Васильевна Филипенко рассказала о вековой истории дополнительного образования в России. Директор Дворца пионеров и школьников Зульфия Муллагараевна Баянова поделилась с собравшимися секретами успеха её учреждения. Студентка СФ БашГУ Айназ Усенканова представила доклад об особенностях дополнительного образования в Кыргызстане. Доклады чередовались с выступлениями коллективов Дворца пионеров, а также творческой группы студентов СФ БашГУ. Зрители одинаково тепло принимали и рэп о нелёгкой студенческой жизни, и микс классического бального и народного танцев под задорную «Калинку», и модное дефиле.

На практической части семинара студенты СФ БашГУ перенимали опыт на многочисленных творческих площадках. Команды воспитанников различных центров и школ дополнительного образования Стерлитамака, Аургазинского и Альшеевского районов участвовали в увлекательной квест-игре «Траектория успеха». По легенде, воспитанники первой в России станции юных любителей природы оставили капсулу времени для будущих поколений. Однако послание зашифровано. Участники должны выполнить задания, собрать подсказки, которые помогли бы разгадать шифр и прочесть послание. А задания были самые разнообразные: прослушать мелодию и угадать песню, рассказать товарищам по команде о профессии языком жестов, помочь капитану пройти с закрытыми глазами лабиринт, решить примеры, собрать конструктор по образцу, рассортировать отходы по видам, угадать, в каком стакане находится уксус. Самыми быстрыми и сообразительными оказались ребята из объединения школьных лидеров «Учалинские пчёлки» и команда Стерлитамакского центра детского (юношеского) технического творчества «Смелые». Они не только быстрее всех набрали максимальное число подсказок, но и смогли правильно расшифровать послание: «Дорогой друг! Страна мечты, успеха и призванья – дополнительное образование!».

Ольга КИСЕЛЁВА