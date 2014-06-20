«Стрижи» набирают высоту

Мы уже информировали горожан, что команда девушек-баскетболисток школы № 5 в январе завоевала звание чемпиона Республики Башкортостан, победив в финальных соревнованиях по баскетболу «Оранжевый мяч» Спартакиады школьников. 3 февраля в жизни команды «Стрижи» произошло ещё одно знаменательное событие: поздравить девушек пришёл депутат Государственной Думы Российской Федерации Алексей Изотов, недавний мэр Стерлитамака, сам играющий в баскетбол и много сделавший для развития этого вида спорта в городе.

За большим чайным столом Алексей Николаевич пообщался с юными спортсменками и их тренерами – Элоной Асхатовной Бакировой, Николаем Владимировичем Перминовым, директором школы Светланой Евгеньевной Ефремовой; все вместе они посмотрели документальный видеофильм, повествующий о знаменитых моментах финального баскетбольного матча Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене; Алексей Николаевич вручил школьной команде, многозначительно названной «Стрижи», сертификат на приобретение спортивной формы.

Ещё один сертификат – на покупку баскетбольных мячей – команда получила от председателя комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Юрия Анатольевича Селивёрстова. Так что защищать спортивную честь Стерлитамака на первенстве Приволжского федерального округа наши симпатичные «стрижи» поедут с особым настроением!

Олег ПЕРШИН