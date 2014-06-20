Танцы на новой аллее

Продолжается фестиваль «Выходи гулять»

В предпоследний январский день на обновлённой аллее по улице Худайбердина было не по-зимнему жарко – группа молодых ребят лихо отплясывала под громкую зажигательную музыку, вызывая тем самым изумление у прохожих. Так в городе проходил праздник «В кругу друзей», организованный отделом культуры в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять».

Это уже четвёртая подобная акция, до этого мероприятия проводили отделы образования, по молодёжной политике и спорткомитет города.

Открыли акцию студенты Стерлитамакского химико-технологического колледжа, которые дружным строем прошлись по преображённой аллее с лозунгами о здоровом образе жизни. Эстафету подхватили ребята танцевального коллектива «Солнышко» и народного коллектива современного танца «Антрэ».

Сотрудники библиотечной системы подготовили свою программу. Воспитанники детской школы искусств участвовали в викторине, посвящённой истории города, самые активные получили в подарок книги.

– Эта акция – не случайная, – говорит Надежда Шмидт, режиссёр мероприятия, заведующая отделом Городского дворца культуры. – Мы собрались на аллее, которая благоустроена в рамках программы «Городская среда», здесь созданы все условия, чтобы отдыхать, проводить время всей семьёй и даже, как мы убедились только что, – танцевать. Мы выступаем за то, чтобы горожане, прежде всего молодёжь, отвлеклись от гаджетов, проводили больше времени на свежем воздухе, гуляли, общались. Работники культуры, со своей стороны, готовы проводить развлекательные дискотеки так, как сегодня. Мороз и непогода для увлечённых людей не страшны.

Альбина РАХИМОВА